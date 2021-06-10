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Семья

Отдых всей семьей: правила при пересечении границы несовершеннолетними

© Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35061165/otdykh-za-granitsey-pravila-pri-peresechenii-granitsy-s-nesovershennoletnimi.html

Лето – время отпусков и путешествий. Адвокат рассказала, какие существуют правила при пересечении границы несовершеннолетними и что должны знать сопровождающие их взрослые.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Инга Мифсуд-Висмайер напомнила, что несовершеннолетние могут пересекать границу Республики Молдова только в сопровождении одного из родителей, их законных представителей или сопровождающего, указанного заявлением законного представителя, заверенным нотариально.

Inga Mifsud Wismayer
© Sputnik / Rodion Proca
Инга Мифсуд-Висмайер

В декларации должны быть указаны цель поездки, сопровождающее лицо, продолжительность пребывания за рубежом и страна назначения.

"Согласно законодательству, дети могут пересекать границу нашей страны с одним из родителей без согласия другого, если родители состоят в браке или не было споров относительно места жительства детей. При этом родственники или близкие могут путешествовать с ребенком только при наличии декларации нотариально заверенной одним из родителей ", – рассказала Мифсуд Висмайер.

По словам юриста, если несовершеннолетний выезжает для проживания за границу, необходимо нотариально заверенное заявление о согласии обоих родителей.

Кроме того, перед поездкой в ​​отпуск адвокат рекомендует связаться с посольством государства, в которое вы собираетесь отправиться, а также с посольствами стран транзита для получения дополнительной информации об особых условиях въезда и проживания, предусмотренных местным законодательством.

"Здесь мы имеем в виду ограничения, налагаемые каждым государством в контексте пандемии: предъявление ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации, необходимость находиться в карантине и прочее. Перед тем, как отправиться в путь, важно узнать обо всех условиях пребывания за границей", – сказала юрист.

Следует отметить, что въезд / выезд из страны регулируется Законом Республики Молдова № 269 ​​от 09.11.1994.

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