11:45 10 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.38
  • UAH0.65
Поиск
Град

ПСРМ требует срочно оказать помощь фермерам, пострадавшим от непогоды

© CC BY 2.0 / Vanerpaddel / Hail
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/09/35050558.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35063936/psrm-trebuet-srochno-okazat-pomosh-fermeram-postradavshim-ot-nepogody.html

По сообщению депутатов-социалистов, по всей стране после недавних грозовых ливней с градом уничтожены тысячи гектаров посевов.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Ливни и град, прошедшие по всей территории страны в последние дни, уничтожили 70 процентов посевов на площади более 2800 гектаров. Об этом заявил на брифинге глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству, депутат ПСРМ Раду Мудряк.

Мудряк сообщил, что официально обратился к исполняющему обязанности премьер-министра и потребовал от правительства вмешаться в ситуацию и помочь пострадавшим аграриям.

Град
© CC BY 2.0 / Liendain / Град 13 сентября в Пушкине
Ливни и град в Молдове: пострадали сотни гектаров садов и сельхозкультур

Депутат подчеркнул, что финансовая компенсация может быть предоставлена из Резервного фонда, который на данный момент составляет 28 миллионов леев, и выразил сожаление, что на сегодняшний день на проблемы фермеров нет реакции со стороны властей страны.

"Все молчат, никто не вмешивается. Те, кто прежде защищал фермеров, получив свои политические дивиденды, замолчали. Президент молчит, правительство молчит. Люди звонят ежедневно, обращаются в комиссию, почему никто ничего не делает", — сказал Мудряк.

Председатель комиссии подчеркнул, что ни одно госучреждение не занимается оценкой ущерба, а правительство не представило плана по компенсации ущерба фермерам.

По словам Мудряка, в ближайшие дни будут проведены парламентские слушания, на которые пригласят руководителей Специальной противоградовой службы.

По информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате ливней 8 июня пострадали несколько населенных пунктов в Унгенском, Сорокском, Каушанском и Флорештском районах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон: государственный резерв исчерпан, Молдова может столкнуться с кризисом
За сутки противоградовая служба выпустила более 800 ракет
Теги:
сельское хозяйство

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: невозможно устоять – поклонники мороженого среди политиков и звезд
Netherlands: Police make raids after global sting operation using FBI-controlled messaging app
Видео: приложение для мафии – ФБР создало мессенджер для преступников
Избирательные участки за рубежом
Где за границей откроют участки на выборах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться