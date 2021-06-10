ПСРМ требует срочно оказать помощь фермерам, пострадавшим от непогоды

По сообщению депутатов-социалистов, по всей стране после недавних грозовых ливней с градом уничтожены тысячи гектаров посевов.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Ливни и град, прошедшие по всей территории страны в последние дни, уничтожили 70 процентов посевов на площади более 2800 гектаров. Об этом заявил на брифинге глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству, депутат ПСРМ Раду Мудряк.

Мудряк сообщил, что официально обратился к исполняющему обязанности премьер-министра и потребовал от правительства вмешаться в ситуацию и помочь пострадавшим аграриям.

Депутат подчеркнул, что финансовая компенсация может быть предоставлена из Резервного фонда, который на данный момент составляет 28 миллионов леев, и выразил сожаление, что на сегодняшний день на проблемы фермеров нет реакции со стороны властей страны.

"Все молчат, никто не вмешивается. Те, кто прежде защищал фермеров, получив свои политические дивиденды, замолчали. Президент молчит, правительство молчит. Люди звонят ежедневно, обращаются в комиссию, почему никто ничего не делает", — сказал Мудряк.

Председатель комиссии подчеркнул, что ни одно госучреждение не занимается оценкой ущерба, а правительство не представило плана по компенсации ущерба фермерам.

По словам Мудряка, в ближайшие дни будут проведены парламентские слушания, на которые пригласят руководителей Специальной противоградовой службы.

По информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате ливней 8 июня пострадали несколько населенных пунктов в Унгенском, Сорокском, Каушанском и Флорештском районах.

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