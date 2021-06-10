Санду: Молдова закупит более 700 тысяч доз вакцины от COVID-19

Президент приняла участие в церемонии передачи гуманитарной помощи от правительства Германии для борьбы с эпидемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Пакет помощи на сумму 9,6 миллиона евро от правительства Германии для борьбы с эпидемией COVID-19 прибыл в четверг в нашу страну.

В составе лота помощи — более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, более семи миллионов хирургических масок, 150 тысяч защитных костюмов, очков и перчаток.

В церемонии передачи помощи приняла участие президент страны Майя Санду. Помощь была получена в ответ на ее просьбу во время встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявила глава государства.

Кроме того, Майя Санду сообщила, что Молдова закупит 700,8 тысяч доз вакцины Pfizer. Контракт согласован, находится в Кишиневе и власти страны в ближайшее время его подпишут, отметила президент.

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