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Санду: Молдова закупит более 700 тысяч доз вакцины от COVID-19

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (55)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35065020/sandu-moldova-zakupit-bolee-700-tysyach-doz-vakciny-ot-covid.html

Президент приняла участие в церемонии передачи гуманитарной помощи от правительства Германии для борьбы с эпидемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Пакет помощи на сумму 9,6 миллиона евро от правительства Германии для борьбы с эпидемией COVID-19 прибыл в четверг в нашу страну.

Вакцина Спутник V для Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Новая партия вакцины "Спутник V" может прибыть в Молдову до конца недели

В составе лота помощи — более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, более семи миллионов хирургических масок, 150 тысяч защитных костюмов, очков и перчаток.

В церемонии передачи помощи приняла участие президент страны Майя Санду. Помощь была получена в ответ на ее просьбу во время встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявила глава государства.

Кроме того, Майя Санду сообщила, что Молдова закупит 700,8 тысяч доз вакцины Pfizer. Контракт согласован, находится в Кишиневе и власти страны в ближайшее время его подпишут, отметила президент.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (55)

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Теги:
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