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В Кишиневе в День России пройдет фотовыставка и парусная регата

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Sputnik Молдова
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Ожидаются пять гонок под парусом и экспозиция, демонстрирующая красоту русской природы и неизведанные путешественниками уголки России.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Молдавское представительство Россотрудничества в субботу, 12 июня, приглашает всех желающих отметить День России в столичном парке "Валя Морилор". Запланирована большая и интересная культурно-развлекательная программа.

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© Sputnik
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Так, в этот день Национальная федерация спортивного яхтинга при поддержке Российского центра науки и культуры организует парусную регату VALEA MORILOR - 2021. Ожидается участие не менее трех десятков яхт. Гонки под парусом будут комментировать известный молдавский телеведущий Дмитрий Спиваков и глава Федерации Александр Денисюк.

Кроме того, в парке пройдет организованная Русским домом совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова фотовыставка "Многогранная Россия".

"Эта экспозиция поможет лучше узнать самобытную культуру России, увидеть многообразие природы страны", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Андрей Муравьев.
Флаг России
© Sputnik / Denis Abramov
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В рамках выставки будут представлены пейзажные фотографии, демонстрирующие красоту русской природы и неизведанные путешественниками уголки России. Посетители увидят также снимки как уникальных памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений. А еще любители художественной фотографии смогут увидеть кадры, раскрывающие жизнь малочисленных коренных народов России.

Помимо этого, праздник украсит концерт детских музыкальных коллективов Do-Re-Micii, Cununița, Lollypops. Впервые будет исполнена песня "Люблю тебя, Россия".

Глава Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев проведет награждение призеров регаты.

Окончится праздник выступлением кавер-бэнда PRIZZA.

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