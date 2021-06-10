В Кишиневе в День России пройдет фотовыставка и парусная регата

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Молдавское представительство Россотрудничества в субботу, 12 июня, приглашает всех желающих отметить День России в столичном парке "Валя Морилор". Запланирована большая и интересная культурно-развлекательная программа.
Так, в этот день Национальная федерация спортивного яхтинга при поддержке Российского центра науки и культуры организует парусную регату VALEA MORILOR - 2021. Ожидается участие не менее трех десятков яхт. Гонки под парусом будут комментировать известный молдавский телеведущий Дмитрий Спиваков и глава Федерации Александр Денисюк.
Кроме того, в парке пройдет организованная Русским домом совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова фотовыставка "Многогранная Россия".
"Эта экспозиция поможет лучше узнать самобытную культуру России, увидеть многообразие природы страны", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Андрей Муравьев.© Sputnik / Denis Abramov
В рамках выставки будут представлены пейзажные фотографии, демонстрирующие красоту русской природы и неизведанные путешественниками уголки России. Посетители увидят также снимки как уникальных памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений. А еще любители художественной фотографии смогут увидеть кадры, раскрывающие жизнь малочисленных коренных народов России.
Помимо этого, праздник украсит концерт детских музыкальных коллективов Do-Re-Micii, Cununița, Lollypops. Впервые будет исполнена песня "Люблю тебя, Россия".
Глава Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев проведет награждение призеров регаты.
Окончится праздник выступлением кавер-бэнда PRIZZA.
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