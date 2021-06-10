Майя Санду одобрила поправки в Закон об адвокатской деятельности

Глава государства утверждает, что приняла это решение после "необходимых и полезных" дискуссий с представителями адвокатского сообщества республики.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Президент Санду одобрила 10 июня внесение поправок в Закон об адвокатской деятельности.

"Я приняла это решение после того, как на прошлой неделе обсудила изменения, вносимые в законодательство, с представителями адвокатского сообщества Молдовы. Это была необходимая и полезная дискуссия, поскольку некоторые из предложенных поправок вызвали разногласия. В демократическом обществе подобные споры - норма", - заявила Майя Санду.

По словам главы государства, новые поправки позволят решить некоторые проблемы молдавской правовой системы. При этом, по словам Санду, были "приняты во внимание" также и "потенциальные риски".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova