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Майя Санду

Майя Санду одобрила поправки в Закон об адвокатской деятельности

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35066441/Mayya-Sandu-odobrila-popravki-v-Zakon-ob-advokatskoy-deyatelnosti.html

Глава государства утверждает, что приняла это решение после "необходимых и полезных" дискуссий с представителями адвокатского сообщества республики.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Президент Санду одобрила 10 июня внесение поправок в Закон об адвокатской деятельности.

Независимый антикоррупционный консультативный комитет
© Photo : Președinția Republicii Moldova
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"Я приняла это решение после того, как на прошлой неделе обсудила изменения, вносимые в законодательство, с представителями адвокатского сообщества Молдовы. Это была необходимая и полезная дискуссия, поскольку некоторые из предложенных поправок вызвали разногласия. В демократическом обществе подобные споры - норма", - заявила Майя Санду.

По словам главы государства, новые поправки позволят решить некоторые проблемы молдавской правовой системы. При этом, по словам Санду, были "приняты во внимание" также и "потенциальные риски".

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