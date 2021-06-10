Детей одного из детсадов Кишинева пришлось спасать от нашествия пчел

Пожарные из Департамента спасения и пожаротушения сектора Рышкановка муниципия Кишинев эвакуировали из образовательного учреждения несколько ульев.
КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) оперативно отреагировали на вызов, поступивший из детского сада № 150 на улице Матей Басараб в столице.
"Необычное вмешательство пожарных потребовалось из-за улья пчел, которые угрожали детям. Запрос в службу 112 поступил от администрации учреждения, где сообщили, что улья появились в элементах конструкции здания детсада, в месте, где ранее было окно", - сообщили в ГИЧС.
Бригада пожарных из Департамента спасения и пожаротушения сектора Рышкановка, оснащенная должным образом, извлекла ульи с насекомыми. Пчелы были переданы пчеловоду из Данчен, который создал особые условия для их безопасной перевозки.
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