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Пожарная машина

Детей одного из детсадов Кишинева пришлось спасать от нашествия пчел

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35067174/detey-odnogo-iz-detsadov-Kishineva-prishlos-spasat-ot-nashestviya-pchel.html

Пожарные из Департамента спасения и пожаротушения сектора Рышкановка муниципия Кишинев эвакуировали из образовательного учреждения несколько ульев.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) оперативно отреагировали на вызов, поступивший из детского сада № 150 на улице Матей Басараб в столице.

"Необычное вмешательство пожарных потребовалось из-за улья пчел, которые угрожали детям. Запрос в службу 112 поступил от администрации учреждения, где сообщили, что улья появились в элементах конструкции здания детсада, в месте, где ранее было окно", - сообщили в ГИЧС.

Бригада пожарных из Департамента спасения и пожаротушения сектора Рышкановка, оснащенная должным образом, извлекла ульи с насекомыми. Пчелы были переданы пчеловоду из Данчен, который создал особые условия для их безопасной перевозки. 

В результате вмешательства никто не пострадал. 

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