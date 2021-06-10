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Инспекторат

Полицейские провели экскурсию для детей в одном из отделений Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35067669/politseyskie-proveli-ekskursiyu-dlya-detey-v-odnom-iz-otdeleniy-Kishineva.html

Ребята, с любопытством "изучившие" служебный автотранспорт и специальное полицейское оборудование, остались в полном восторге.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Группа детей из дневного летнего лагеря "Летнее приключение" побывали 10 июня в полицейском отделение №3 Инспектората полиции столичного сектора Буюканы.

Полицейские организовали для ребят целую познавательно-развлекательную программу. Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования показали ребятам свой служебный транспорт и специальное полицейское оборудование, которое ежедневно используют в ходе несения службы.

"Малыши были в полном восторге, очень повеселились и даже немного освоили кое-что из полицейской техники", - комментируют визит на официальной странице в соцсети Управления полиции Кишинева.

Расставаясь, полицейские угостили своих маленьких экскурсантов соком и сладостями.

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