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Посольство России в Молдове

Посол России в Молдове вручил награды активистам этнокультурных организаций

© Sputnik / Родион Прока
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35068149/posol-russia-v-moldove-vasnetsov-nagradil-sootechestvennikov.html

Из рук главы российской дипмиссии в Кишиневе награды получили более десяти лидеров молдавского движения российских соотечественников.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В преддверии государственного праздника – Дня России – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов вручил высокие награды активистам русских этнокультурных организаций.

"Почетные грамоты и благодарственные письма Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом из рук главы российской дипмиссии в Кишиневе получили более десяти лидеров молдавского движения российских соотечественников", – сообщает дипломатическое представительство России в Кишиневе.

Отдельных наград – памятных медалей "75 лет Победы" российского оргкомитета "Победа" за увековечивание памяти павших героев Великой Отечественной Войны – удостоились руководители Славянской правозащитной организации "Вече", а также "Русского историко­-патриотического клуба".

"Благодарю вас за многолетние усилия по консолидации российской диаспоры, развитие общественных организаций соотечественников, вклад в распространение российской истории и культуры в республике. Яркое свидетельство таких заслуг – высокая награда, пришедшая с исторической Родины", – сказал Олег Васнецов.

Российский посол также отметил вклад номинантов в укрепление культурно-гуманитарной двусторонней повестки.

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