Примар Кишинева Ион Чебан – гость пресс-центра Sputnik Молдова

В пятницу, 11 июня, в 13.00 столичный градоначальник в прямом эфире мультимедийного пресс-центра ответит на вопросы журналистов Sputnik Молдова.

Ион Чебан недавно принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где провел ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества представителей российских и молдавских властей. Какие перспективы открылись для молдавской столицы в результате этих встреч?

В то же время мы узнаем, когда закончится ремонт улицы Иона Крянгэ и она будет сдана в эксплуатацию, чем недовольны кишиневцы и какие проекты находятся сейчас в стадии разработки и запланированы муниципалитетом.

Все это примар столицы Ион Чебан расскажет лично в прямом эфире дискуссионного клуба в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

Мероприятие состоится в пятницу, в 13.00, в пресс-центре Sputnik Moldova и будет транслироваться в наших социальных сетях и на сайте Sputnik Молдова.

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