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Ион Чебан

Примар Кишинева Ион Чебан – гость пресс-центра Sputnik Молдова

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32136795.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35068399/primar-kishineva-ion-cheban-gost-press-tsentra-sputnik-moldova.html

В пятницу, 11 июня, в 13.00 столичный градоначальник в прямом эфире мультимедийного пресс-центра ответит на вопросы журналистов Sputnik Молдова.

Ион Чебан недавно принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где провел ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества представителей российских и молдавских властей. Какие перспективы открылись для молдавской столицы в результате этих встреч?

Мэр Кишинева на Петербургском Международном Экономическом Форуме
© Sputnik / Anna Yuriy
Ион Чебан на ПМЭФ: выступаем за тесное сотрудничество с российской стороной

В то же время мы узнаем, когда закончится ремонт улицы Иона Крянгэ и она будет сдана в эксплуатацию, чем недовольны кишиневцы и какие проекты находятся сейчас в стадии разработки и запланированы муниципалитетом.

Все это примар столицы Ион Чебан расскажет лично в прямом эфире дискуссионного клуба в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

Мероприятие состоится в пятницу, в 13.00, в пресс-центре Sputnik Moldova и будет транслироваться в наших социальных сетях и на сайте Sputnik Молдова.

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