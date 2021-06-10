Ион Чебан: ночью асфальт фрезеруем, днем укладываем новый

Столичный примар отчитался о том, как укладывается дорожное полотно в городе и пообещал "прийти на каждую улицу".

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. К сегодняшнему дню в Кишиневе удалось заасфальтировать семь тысяч квадратных метров проезжей части и на более чем четырех тысячах провести дорожно-фрезерные работы, заявил мэр.

"Ночью мы работаем на фрезеровании использованного асфальта, а днем – на асфальтировании. Сейчас рабочие трудятся

на разрушенных участках дорог на бульваре Дачия, улицах Бэнулеску-Бодони, Инкулец, А. Матеевича, А. Руссо, Петриканской, Пушкина, Каля Орхеюлуй и Петрэрий", – рассказал Чебан.

Также, по его словам, продолжается установка бордюров на улицах: Петриканская, Бэнулеску-Бодони, В. Белинского, Тейлор, Инкулец, бульварах Дачия и Мирчи чел Бэтрин.

Кроме того, продолжаются работы по реабилитации улицы И. Крянгэ и над устранением несоответствий на улице Албишоара.

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