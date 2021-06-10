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Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировали в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (56)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210610/35070237/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 60 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Общее число случаев заражения в стране достигло 255 661.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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За минувшие сутки проведено 4946 тестов. 

Зарегистрировано два случая "импорта" инфекции – из Италии и России.

За прошедшие 24 часа коронавирус выявили у одного медицинского работника – врача. 

Всего в больницах находится 201 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 52 (из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 124 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 248 384.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6147.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Вакцинация
© Sputnik / Vitali Belooussov
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (56)

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