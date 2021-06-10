Германия передала в дар Молдове партию медицинского оборудования

Помощь поступила через механизм Гражданской защиты Евросоюза под эгидой гуманитарной инициативы Europe Team.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Партия медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медработников на сумму в почти 10 миллионов евро прибыла в Молдову из Германии.

Эта помощь поступила через механизм Гражданской защиты Евросоюза под эгидой инициативы Europe Team.

Пожертвование включает в себя 100 аппаратов для вентиляции легких, 900 пульсоксиметров, четыре миллиона медицинских и семь миллионов хирургических масок, 500 000 одноразовых перчаток, 500 000 очков, 100 000 антисептических защитных костюмов и 50 000 стандартных защитных костюмов.

На церемонии передачи оборудования молдавской стороне присутствовали президент Майя Санду и посол Европейского Союза в Молдове Петер Михалко.

"Предлагаемая сегодня помощь - очередное доказательство того, что Германия является надежным партнером и верным другом нашей страны. Благодаря этой помощи медицинские учреждения страны будут обеспечены достаточным количеством средств защиты, а врачи реанимации - дополнительным оборудованием для спасения жизней", – заявила Санду.

В свою очередь Петер Михалко отметил, что Евросоюз рад поддержать и выразить солидарность Молдове в трудное время.

Напомним, в прошлом году Германия безвозмездно предоставила Молдове несколько единиц медицинской техники и средства защиты. Кроме того, ФРГ остается одним из крупнейших спонсоров инициативы COVAX, благодаря которой республика получила бесплатную вакцину от коронавируса.

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