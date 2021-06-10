Победят ли "честные люди" профессионалов с опытом

Майя Санду заявила, что лучше нанимать в госучреждения людей "с небольшим опытом, но честных", чем "профессионалов, которые воруют".

Похоже, что президент Молдовы обозначила новые критерии подбора кадров — которые, в случае если пропрезидентской PAS удастся сформировать правительство в будущем парламенте, распространятся на все без исключения госучреждения в Молдове.

"Кадровая проблема большая, потому что многие люди уехали, а некоторые из тех, кто служит в госучреждениях, работали на коррумпированные кланы [...] Лучше нанимать новых людей с небольшим опытом, но честных, а не тех, кто двадцать лет меняет одно учреждение на другое", — сказала президент Молдовы в телеэфире.

Выглядит это высказывание одновременно красиво и тревожно — как перевязанная яркой лентой подарочная коробка, в которой что-то настойчиво тикает.

Красиво — потому что, а кто же у нас против честных руководителей? Тревожно — потому что людей без опыта нынче неохотно берут на работу даже кассиром в супермаркет. Не говоря уже о такой серьезной организации, как офис фирмы по продаже косметики, например, или турецкого трикотажа.

Опыт — это опыт. А "хороший человек", несмотря на тренды последнего времени, это все-таки не профессия, знаете.

Теоретически понятие "честные люди" выглядит прекрасно. Практически, первый вопрос, который возникает — кто именно будет вести отбор, отделяя зерна от плевел, честных людей — от нечестных.

Есть серьезные сомнения, что команда Майи Санду даже на верхних этажах этой иерархии может служить сияющим критерием кристальной честности. Оппоненты в эти дни потрошат список кандидатов PAS, вытягивая на свет уголовные дела, уход от налогов, странные тендеры и мутные коммерческие сделки. Несколько ранее с тем же азартом они потрошили список советников президентской администрации, и не без успеха.

До сих пор президент стоически игнорировала все обвинения в адрес своей команды. Однако далеко так не уедешь, особенно если "президентскую" систему отбора кадров собираются распространить на всю исполнительную власть в Молдове. Вопрос "кто будет сторожить сторожей" остается открытым.

Само противопоставление честности и долгого опыта работы, смело выстроенное президентом, выглядит странно. Это обидно буквально для всех, кто много лет работает в бюджетных учреждениях и организациях. И не зря обиделся экс-вице-премьер Александр Муравский.

"Ну что, государственные служащие, честно, верой и правдой служившие государству, получили оценку своего труда? Конечно, сейчас начнутся объяснения, что президент не всех имела в виду, что её не так поняли и прочее и прочее. Объяснять теперь можно сколько угодно, но сказано то, что сказано и, главное, то, что грядет великая чистка государственного аппарата", — написал он в Facebook.

Все мы видели, как выглядела похожая великая чистка госаппарата на Украине в 2014 году, после переворота. Здесь даже важнее вопрос, не "кого увольняли", а "кого назначали". А назначали сплошь и рядом "активистов". То есть, по идеологическому принципу, обращая мало внимания, способен ли человек на что-то большее, чем жечь покрышки. Ну и лично преданных, лояльных, друзей, родственников и друзей родственников, как без этого. Последствия этой великой чистки в Киеве расхлебывают до сих пор, и будут расхлебывать еще долго. Судя по масштабам "декоммунизации", которая продолжает бушевать в соседнем государстве, принципы отбора кадров там не особенно изменились.

То есть, просто представьте, что в Молдове главным принципом при приеме на работу на государственную должность станет, образно говоря, умение изящно целовать флаг Евросоюза, способность "толкать" зажигательные речи и наличие маски с надписью "Om bun". Кубарем же пойдет наше несчастное хозяйство, что еще цепляется на откосе за какую-то кочку. Ну, а членский билет PAS — это же будет вообще пропуск без очереди в любое кресло.

С таким подходом картина "честного госаппарата", сияющая, как стеклянное здание МВД в Тбилиси, при практическом ее воплощении обернется тотальным развалом того, что еще кое-как работает. Потому что если у нас в Молдове еще что-то и работает, так это благодаря тем честным людям, которые уже находятся на своих должностях. А некоторые и занимают их много лет.

Тотальная чистка, с заменой госслужащих на новые лица, по новым критериям "честности", которые будут формулироваться, исходя из представлений президентской команды о прекрасном, не приведет ни к чему. Наверное, прежде чем менять людей, стоит поменять принципы государственного управления. Чтобы не получилось, как в незабвенной репризе Жванецкого:

"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить?"

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