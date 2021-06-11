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Сельхозугодья. Архивное фото

На севере Молдовы непогода уничтожила десятки гектаров садов и посевов

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210611/35075273/na-severe-moldovy-grozy-unichtozhili-desyatki-gektar-sadov-i-posevov.html

Проливные дожди за последние дни повредили более 100 гектаров садов и 70 гектаров посевов сельскохозяйственных культур.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. По информации территориальных подразделений Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС), обильные осадки с градом, выпавшие в последние дни на территории страны, уничтожили посевы сельскохозяйственных культур в нескольких районах на севере страны. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

По данным ГИЧС, в населенных пунктах Арионешты и Цауль Дондюшанского района дождь повредил 40 гектаров яблоневых садов, а в селе Регина Мария Сорокского района – 18 гектаров сливовых и 40 гектаров яблоневых садов.

Ущерб зафиксирован и в селе Дрокия, где из-за неблагоприятных погодных условий было уничтожено 28 гектаров садов, а в селе Хечул Ноу Сынжерейского района пострадали 50 гектаров подсолнечника.

Из-за проливного дождя с градом и порывистого ветра в Первомайском, Каушанского района было уничтожено 20 гектаров пшеницы.

Во всех пострадавших от непогоды населенных пунктах комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают оценивать ущерб.

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