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В Молдове – "желтый код": вынесено новое предупреждение синоптиков

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Предупреждение будет действовать с 13.00, в этот период специалисты рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать с 13.00 до 21.00.

"Сегодня между 13.00 и 21.00 ожидаются грозы, местами ливни (более 15 литров на квадратный метр), шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду, и град", – отметили в Гидрометеослужбе.

Сельхозугодья. Архивное фото
© Sputnik / Irina Leahova
На севере Молдовы непогода уничтожила десятки гектаров садов и посевов
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

Риски в связи с "желтым кодом":

  • вероятность получения удара молнией людьми, находящимися на открытом пространстве;
  • вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилье;
  • отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;
  • угроза возникновения пожара.

Синоптики рекомендуют:

  • не покидать здания без лишней необходимости;
    Град
    © CC BY 2.0 / Liendain / Град 13 сентября в Пушкине
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  • находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;
  • отключить от электрических сетей электробытовую технику;
  • находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно если они растут изолированно;
  • чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно важные органы), вдали от других людей или животных;
  • при следовании в автомобиле самое безопасное – закрыть 
    все окна и не выходить из автомобиля. 

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