В Молдове – "желтый код": вынесено новое предупреждение синоптиков

Предупреждение будет действовать с 13.00, в этот период специалисты рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать с 13.00 до 21.00.

"Сегодня между 13.00 и 21.00 ожидаются грозы, местами ливни (более 15 литров на квадратный метр), шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду, и град", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.

Риски в связи с "желтым кодом":

вероятность получения удара молнией людьми, находящимися на открытом пространстве;

вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилье;

отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;

угроза возникновения пожара.

Синоптики рекомендуют:

не покидать здания без лишней необходимости; CC BY 2.0 / Liendain / Град 13 сентября в Пушкине Ливни и град в Молдове: пострадали сотни гектаров садов и сельхозкультур

находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;

отключить от электрических сетей электробытовую технику;

находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно если они растут изолированно;

чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно важные органы), вдали от других людей или животных;

при следовании в автомобиле самое безопасное – закрыть

все окна и не выходить из автомобиля.

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