В Молдове – "желтый код": вынесено новое предупреждение синоптиков

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать с 13.00 до 21.00.
"Сегодня между 13.00 и 21.00 ожидаются грозы, местами ливни (более 15 литров на квадратный метр), шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду, и град", – отметили в Гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели на большей части страны вероятны кратковременные дожди.
Риски в связи с "желтым кодом":
- вероятность получения удара молнией людьми, находящимися на открытом пространстве;
- вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилье;
- отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;
- угроза возникновения пожара.
Синоптики рекомендуют:
- не покидать здания без лишней необходимости;
- находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;
- отключить от электрических сетей электробытовую технику;
- находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно если они растут изолированно;
- чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно важные органы), вдали от других людей или животных;
- при следовании в автомобиле самое безопасное – закрыть
все окна и не выходить из автомобиля.
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