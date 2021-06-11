Примар Кишинева вакцинировался от COVID-19: какую прививку выбрал Чебан

КИШИНЕВ, 11 июня - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сделал в пятницу прививку от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня в Муниципальном центре вакцинации мне поставили первую дозу вакцины AstraZeneca. Врачи говорят, что любая доступная вакцина эффективна. Вся процедура длилась максимум 15 минут", – рассказал Чебан.
В конце марта Чебан перенес коронавирусную инфекцию.
По словам примара, в настоящее время в более чем 70 открытых пунктах вакцинации есть достаточное количество доз вакцины для всех желающих.
Также глава столичной администрации отметил, что 20 июня муниципальные власти организуют повторный марафон для 5 тысяч граждан, принявших участие в первом марафоне, которым предстоит получить вторую дозу вакцины.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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