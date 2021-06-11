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Ион Чебан привился от COVID-19

Примар Кишинева вакцинировался от COVID-19: какую прививку выбрал Чебан

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (61)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210611/35077780/primar-kishineva-vaktsinirovalsya-protiv-covid-19.html

Кишиневский градоначальник получил первую дозу вакцины AstraZeneca в Муниципальном центре вакцинации.

КИШИНЕВ, 11 июня - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сделал в пятницу прививку от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня в Муниципальном центре вакцинации мне поставили первую дозу вакцины AstraZeneca. Врачи говорят, что любая доступная вакцина эффективна. Вся процедура длилась максимум 15 минут", – рассказал Чебан.

Мобильные пункты вакцинации
© Sputnik / Mihai Caraus
Где в Кишиневе в пятницу находятся мобильные пункты вакцинации
Градоначальник отметил, что был рад видеть других граждан, которые также пришли вакцинироваться.

В конце марта Чебан перенес коронавирусную инфекцию. 

По словам примара, в настоящее время в более чем 70 открытых пунктах вакцинации есть достаточное количество доз вакцины для всех желающих.

Также глава столичной администрации отметил, что 20 июня муниципальные власти организуют повторный марафон для 5 тысяч граждан, принявших участие в первом марафоне, которым предстоит получить вторую дозу вакцины.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (61)

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