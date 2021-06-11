В центре Кишинева появилась новая парковка

В центре города близ торгового центра UNIC появилась еще одна автомобильная парковка. Ранее там освободили еще одну площадку, теперь обе они доступны для автомобилистов.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. В центре молдавской столицы освобожден еще один участок под парковку транспортных средств, который смогут использовать все желающие. Об этом в пятницу написал на своей странице в соцсети Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник объяснил, что речь идет о площадке по адресу проспект Штефана чел Маре, 3 (на пересечении с улицей Измаильской). По словам Чебана, эта территория незаконно использовалась предпринимателем, как и еще одна площадка, расположенная через дорогу по адресу Измаильская, 27.

"Теперь в этой многолюдной зоне на двух стоянках можно припарковать около 150 машин. Мы намерены обустроить эти парковки", – пояснил глава кишиневской администрации.

Чебан рассказал, что местные власти также определяют другие места под парковки как в центре города, так и во всех секторах столицы.

Парковкам – быть

Ранее в Кишиневе начали работы по обустройству четырехуровневой автоматической парковки возле здания Технического университета Молдовы по улице 31 Августа 1989.

Еще две новые стоянки на 400 мест расположены возле парка "Ла Извор", по одной – рядом с парком "Дендрарий", парком "Алунелул" и сквером на улице Сармизеджетуза.

Также, по данным столичных властей, планируется обустройство парковочных мест возле отремонтированных объектов, скверов и парков.

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