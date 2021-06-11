Пожизненный срок – за многолетнее сексуальное насилие над дочерьми

Житель севера страны проведет остаток жизни за решеткой после обвинительного приговора по делу о сексуальном насилии над своими дочерьми.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Мужчина из Окцины приговорен к пожизненному тюремному заключению после того, как два года подряд подвергал сексуальному насилию своих несовершеннолетних дочерей, которые оставались на его попечении. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Приговор был вынесен после того, как Окницкая районная прокуратура доказала вину мужчины по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и сексуальные домогательства.

"Согласно имеющимся данным, с 2018 по 2020 год обвиняемый насиловал свою 14-летнюю дочь и домогался ее 11-летней сестры. Жестокое обращение с детьми носило систематический характер и происходило в то время, когда мать девочек работала за границей, оставив их на попечение отца", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

О случившемся стало известно два года спустя, когда старшая девочка рассказала бабушке о пережитом. Женщина, в свою очередь, сообщила об услышанном правоохранительным органам. Тогда же открыли уголовное дело, а злоумышленника задержали. С тех пор он содержался под стражей до оглашения приговора.

В ведомстве сообщили, что мужчина свою вину не признал. Однако, согласно материалам дела, ранее он уже был судим за аналогичные действия, совершенные в отношении его супруги.

Приговор еще может быть обжалован.

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