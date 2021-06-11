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Сотрудники полиции в поселке Варница обеспечивают проезд автомобилей из Приднестровья, архивное фото

Депутат: на выборах снова попытаются блокировать участки для приднестровцев

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210611/35081456/deputat-na-vyborah-snova-popytayutsya-blokirovat-uchastki-dlya-pridnestrovcev.html

На брифинге депутат-социалист заявил, что к участкам для жителей Приднестровья, как и на президентских выборах, вновь готовятся выехать группы "активистов".

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Депутат-социалист Виталий Евтодиев заявил в пятницу о возможных провокациях и незаконном блокировании участков для жителей Приднестровья на парламентских выборах 11 июля.

Депутат, который был избран в высший законодательный орган по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь, Бендеры), сообщил, что по его информации, будет попытка повторить блокирование участков, как это произошло на президентских выборах 2020 года.

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"У нас есть информация, что уже готовятся группы агрессивных людей, которые попытаются заблокировать доступ граждан с востока страны к голосованию. Решительно осуждаю эти незаконные акты нарушения права голоса. Призываю внешних партнеров и наблюдателей следить за процессом, чтобы гарантировать гражданам их конституционные права. Прошу ЦИК, полицию, СИБ, Генпрокуратуру принять все необходимые меры", – заявил депутат на брифинге.

Парламентарий также осудил заявления бывшего председателя Конституционного суда Александру Тэнасе, который предложил запретить голосование граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

Евтодиев напомнил и о незаконных действиях, организованных представителями пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на выборах главы государства в 2020 году, когда нынешний лидер партии Игорь Гросу организовал блокирование подъездных дорог к участкам для голосования.

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