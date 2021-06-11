Депутат: на выборах снова попытаются блокировать участки для приднестровцев

На брифинге депутат-социалист заявил, что к участкам для жителей Приднестровья, как и на президентских выборах, вновь готовятся выехать группы "активистов".

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Депутат-социалист Виталий Евтодиев заявил в пятницу о возможных провокациях и незаконном блокировании участков для жителей Приднестровья на парламентских выборах 11 июля.

Депутат, который был избран в высший законодательный орган по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь, Бендеры), сообщил, что по его информации, будет попытка повторить блокирование участков, как это произошло на президентских выборах 2020 года.

"У нас есть информация, что уже готовятся группы агрессивных людей, которые попытаются заблокировать доступ граждан с востока страны к голосованию. Решительно осуждаю эти незаконные акты нарушения права голоса. Призываю внешних партнеров и наблюдателей следить за процессом, чтобы гарантировать гражданам их конституционные права. Прошу ЦИК, полицию, СИБ, Генпрокуратуру принять все необходимые меры", – заявил депутат на брифинге.

Парламентарий также осудил заявления бывшего председателя Конституционного суда Александру Тэнасе, который предложил запретить голосование граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

Евтодиев напомнил и о незаконных действиях, организованных представителями пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на выборах главы государства в 2020 году, когда нынешний лидер партии Игорь Гросу организовал блокирование подъездных дорог к участкам для голосования.

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