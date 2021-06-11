Чебан: летом в Молдову еще поступят вакцины, будут "Спутник V" и Pfizer

Примар Кишинева в ходе дискуссионного клуба Sputnik пообещал, что летом республика получит еще несколько видов вакцин от коронавируса.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. В Молдову этим летом поступят сотни тысяч доз вакцин анти-COVID различных производителей, граждане смогут выбрать для себя подходящую, заявил в пятницу в пресс-центре Sputnik Молдова примар Кишинева Ион Чебан.

Столичный градоначальник добавил, что очередной транш гуманитарной помощи из России в виде вакцины "Спутник V" прибудет в самое ближайшее время.

"Ожидаем прибытие еще дополнительных доз разных вакцин. Планируется, что в самое ближайшее время в страну еще поступят "Спутник V" и Pfizer. Этим летом точно будут сотни тысяч новых доз для всех желающих. Это вакцины AstraZeneca, Sinofarm, будут также Pfizer и "Спутник V", будет выбор", – подчеркнул Чебан.

Он обратил внимание на то, что местные власти по-прежнему настаивают на вакцинации всего населения столицы, поэтому делают все возможное, чтобы обеспечить людей разными прививками.

"Наша позиция – все вакцины хороши. Это признано на международном уровне. Они прошли все необходимые процедуры или находятся на финальной стадии тестирования и одобрения", – заключил Чебан.

Примар молдавской столицы в пятницу сам прошел процедуру вакцинации, получив первую дозу прививки AstraZeneca.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova