В Гагаузии назначили дату выборов в Народное собрание

К рассмотрению вопроса даты проведения выборов в НСГ вернулись в пятницу, были предложены два варианта – 15 августа и 19 сентября.

КОМРАТ, 11 июн - Sputnik, Максим Топал. Выборы в Народное собрание Гагаузии (НСГ) назначены на 19 сентября. Такое решение в пятницу приняли местные депутаты.

Избирательная кампания по выборам гагаузских депутатов началась 17 марта, а само голосование должно было пройти 16 мая, однако из-за введения в Молдове режима чрезвычайного положения, которое позже отменил Конституционный суд, избирательная кампания была остановлена в самом ее разгаре, а сами выборы отменили.

К рассмотрению вопроса проведения выборов в НСГ вернулись позже. А уже в пятницу депутаты гагаузского законодательного органа рассматривали вопрос утверждения новой даты проведения местных выборов. Предлагалось два варианта – 15 августа и 19 сентября.

Депутат Михаил Железогло посчитал, что с 11 июля по 15 августа избиратели из Гагаузии вполне смогут "отдохнуть" от досрочных парламентских выборов, взвесить все "за" и "против" в голосовании уже за гагаузских депутатов.

"На мой взгляд, самая оптимальная дата проведения голосования – 15 августа", – отметил Железогло.

Другой депутат Сергей Чимпоеш обратил внимание коллег на то, что председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко стала зампредседателя окружного избирательного совета №36 по проведению парламентских выборов и две кампании одновременно проводить не сможет.

Чтобы избежать некачественной организации гагаузских выборов, депутат Михаил Манолов предложил провести их после 14 сентября. Точную дату назвал его коллега Руслан Гарбалы.

"Мы все хотим провести выборы как можно скорее. Но посмотрите, какая грызня идет между политическими партиями Молдовы. Мне бы не хотелось смешивать наши выборы с парламентскими, ведь они кардинально отличаются друг от друга. У нас избиратели голосуют не за партии, а за конкретных людей. И мы своих избирателей знаем едва ли не в лицо. Я предлагаю провести выборы в НСГ 19 сентября", – сказал Гарбалы.

С ним согласился и Григорий Кадын, который, говоря о предстоящем голосовании, перефразировал русского классика Александра Пушкина.

"В России 19 сентября будет единый день голосования. А у нас здесь (в Гагаузии - прим. ред.) русский дух, здесь Русью пахнет. Я буду голосовать за дату 19 сентября", – сказал депутат.

В итоге это предложение и набрало больше всего голосов – 19 депутатов согласились с датой 19 сентября.

Согласно действующему законодательству, всего в Народном собрании Гагаузии – 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

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