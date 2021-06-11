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полиция

Полицейским с юга Молдовы грозит до семи лет тюрьмы за взятку в 400 евро

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
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Полицейские "помогли" мужчине получить водительское удостоверение категории В, после чего были задержаны НЦБК.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Двое полицейских из Кагула были задержаны сотрудниками Южного территориального управления Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры по делу об извлечении выгоды из влияния. Они предложили мужчине помощь в сдаче практического экзамена на водительские права категории B.

Согласно материалам дела, сотрудники полиции утверждали, что могут оказать влияние на сотрудников отдела регистрации транспорта и квалификации водителей в Комрате.

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"Подозреваемые выполнили обещание и мужчина получил водительские права. Они потребовали за предоставленную "помощь" 400 евро и получили их, а затем были задержаны на стоянке Инспектората полиции Кагула", — говорится в сообщении НЦБК.

По этому факту начато уголовное преследование по статье "Извлечение выгоды из влияния". Один из полицейских был задержан на 72 часа, другой находится под следствием на свободе. В случае признания их виновными им грозит от 2 до 7 лет лишения свободы, штраф и лишение права заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело ведет южное отделение Антикоррупционной прокуратуры.

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