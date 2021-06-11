Приграничный КПП "Липканы-Рэдэуцы Прут" возобновляет работу

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. С 08.00 субботы будет восстановлено движение через пункт пересечения госграницы "Липканы-Рэдэуцы Прут".

"При пересечении государственной границы сохраняются определенные ограничения движения, введенные в период пандемии", – сообщили в Пограничной полиции.

Пограничная полиция и Таможенная служба напоминают участникам трансграничного движения о необходимости заблаговременной проверки информации об условиях пересечения границы в странах назначения, в том числе с целью транзита.

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