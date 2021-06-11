Когда закончат ремонт улицы Крянгэ: Чебан – эксклюзивно для Sputnik

Муниципальные власти рассчитывают закончить ремонтные работы на этой важной улице ко Дню города, хотя по контракту проект должен быть сдан в марте 2022 года.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова, когда будет сдана в эксплуатацию улица Иона Крянгэ в Кишиневе, которая сейчас ремонтируется.

"Согласно контракту, проект должен быть сдан в эксплуатацию в марте 2022 года. Такие сроки указали специалисты, которые планируют работы такого масштаба. Ремонт выполняется по стандартам. Одни службы работают с коммуникационными сетями, другие – с асфальтом", – отметил Чебан.

Градоначальник добавил, что власти делают все возможное, чтобы улицу подготовить ко Дню города, и надеются, что погодные условия не нарушат планы.

"Если не закончим к октябрю, пойдем по плану до марта 2022 года", – пояснил глава кишиневской администрации.

Чебан также объяснил, почему некоторые работы задерживаются.

"Возникла проблема с частью коммуникаций в зоне между улицей Кока и кольцевой развязкой на Каля Ешилор. Когда там начали копать, обнаружили слой камня, а под ним – ил. Мы не рискнули его разрушать. Пришлось перенести коммуникации на территорию, прилегающую к парку "Дендрарий". Одно дело – план на бумаге, и совсем другое – когда приходишь на место и обнаруживаешь реальное положение дел", – пояснил Чебан.

Собеседник Sputnik также сообщил, что этим летом будет объявлен тендер на ремонт улиц Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 года.

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