Досрочные выборы и местный референдум в один день: что заявили в ЦИК Молдовы

В Центральной избирательной комиссии рассказали о том, по какому вопросу и где именно состоится плебисцит.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Помимо досрочных парламентских выборов, которые намечены в Молдове на 11 июля, в этот же день состоится референдум местного значения в селе Данку Хынчештского района. Плебисцит инициирован группой граждан по вопросу отзыва примара населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Центризбирком утвердил календарную программу по организации и проведению местного референдума об отзыве примара и образовал избирательный округ села Данку.

В соответствии с положениями закона власти села Данку и партии, представленные в парламенте, предложат кандидатуры избирательному совету местного электорального округа, а примэрия населенного пункта обеспечит подготовку основных списков избирателей для проведения плебисцита.

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. Для участия в них к настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 17 партий и блоков, еще два пакета документов находятся в процессе рассмотрения.

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