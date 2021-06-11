Досрочные выборы и местный референдум в один день: что заявили в ЦИК Молдовы

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Помимо досрочных парламентских выборов, которые намечены в Молдове на 11 июля, в этот же день состоится референдум местного значения в селе Данку Хынчештского района. Плебисцит инициирован группой граждан по вопросу отзыва примара населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Центризбирком утвердил календарную программу по организации и проведению местного референдума об отзыве примара и образовал избирательный округ села Данку.
В соответствии с положениями закона власти села Данку и партии, представленные в парламенте, предложат кандидатуры избирательному совету местного электорального округа, а примэрия населенного пункта обеспечит подготовку основных списков избирателей для проведения плебисцита.
Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. Для участия в них к настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 17 партий и блоков, еще два пакета документов находятся в процессе рассмотрения.
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