19:11 11 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
В Бухаресте желающих привиться угощают мититеями

Фото: вакцинация за еду – в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями

© Sputnik / Georgiana Arsene
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0b/35079899.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210611/35086867/v-bucuresti-vaktsinirovannym-razdayut-mititei.html

Новый способ популяризации вакцинации придумали в столице Румынии. В пятницу здесь провели необычную акцию: каждый, кто сделал прививку, получил дополнительно и порцию мититеев.

КИШИНЕВ, 11 июня – Sputnik. Активисты и популяризаторы иммунизации против COVIS-19 из Румынии уже прославились своими смелыми методами поощрения вакцинации. Чего стоит хотя бы акция в замке Бран, который, как известно, расположен в Трансильвании и считается "замком Дракулы".

В этот раз организаторы акции по вакцинации пошли дальше. В пятницу в Бухаресте все, кто пришел на прививку к мобильному пункту на площади Обор, получили мититеи с горчицей. Предложение вызвало ажиотажный спрос и жители румынской столицы выстроились в очередь за деликатесами и вакциной.

  • Vaccinare în București la Obor: Acțiunea „mici pentru vaccin”
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Vaccinare în București la Obor
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Sputnik / Georgiana Arsene
  • Vaccinare în București la Obor: Acțiunea „mici pentru vaccin”
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Vaccinare în București la Obor: Acțiunea „mici pentru vaccin”
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Vaccinare în București la Obor: Acțiunea „mici pentru vaccin”
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Vaccinare în București la Obor: Acțiunea „mici pentru vaccin”
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Vaccinare în București la Obor: Acțiunea „mici pentru vaccin”
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Vaccinare în București la Obor: Acțiunea „mici pentru vaccin”
    Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
1 / 8
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями

Sputnik Румыния сообщает, что два мобильных центра вакцинации на площади Обор будут работать также и в течение всех выходных: в субботу с 8.00 до 20.00, в воскресенье – с 8.00 до 18.00. Доступны вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.

По словам Раду Михаю, мэра сектора №2 румынской столицы, акция с угощением – инициатива местного заведения, работающего на площади Obor Terrace.

Ожидается, что в двух пунктах вакцинации за один день иммунизируют около 1000 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Пока все спали: "мелкая пакость", 9 Мая на Кубе и прививка от вампира
Вакцинация от COVID в Молдове: какие побочные реакции встречаются чаще

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: как мир пережил первое в 2021 году солнечное затмение
Biden meets with UK PM Johnson in Cornwall to sign new Atlantic Charter
Видео: Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться