Фото: вакцинация за еду – в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями

КИШИНЕВ, 11 июня – Sputnik. Активисты и популяризаторы иммунизации против COVIS-19 из Румынии уже прославились своими смелыми методами поощрения вакцинации. Чего стоит хотя бы акция в замке Бран, который, как известно, расположен в Трансильвании и считается "замком Дракулы".
В этот раз организаторы акции по вакцинации пошли дальше. В пятницу в Бухаресте все, кто пришел на прививку к мобильному пункту на площади Обор, получили мититеи с горчицей. Предложение вызвало ажиотажный спрос и жители румынской столицы выстроились в очередь за деликатесами и вакциной.
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Sputnik / Georgiana Arsene
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вакцинация за еду: в Бухаресте желающих привиться угощают мититеями© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Sputnik Румыния сообщает, что два мобильных центра вакцинации на площади Обор будут работать также и в течение всех выходных: в субботу с 8.00 до 20.00, в воскресенье – с 8.00 до 18.00. Доступны вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.
По словам Раду Михаю, мэра сектора №2 румынской столицы, акция с угощением – инициатива местного заведения, работающего на площади Obor Terrace.
Ожидается, что в двух пунктах вакцинации за один день иммунизируют около 1000 человек.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>