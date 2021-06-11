Марафон вакцинации от COVID в Кишиневе: где и кому можно сделать прививку

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Продолжение марафона вакцинации, организованного Государственным университетом медицины и фармакологии: 12 и 13 июня граждане, которые привились первой дозой препаратов Sinopharm и Pfizer, могут получить вторую дозу сыворотки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
"На вторую прививку могут прийти люди, вакцинированные Sinopharm и Pfizer в рамках марафона, в субботу с 08.00 до 21.00 и в воскресенье с 08.00 до 18.00. При себе необходимо иметь удостоверение личности и сертификат, полученный при вакцинации", – отметили в пресс-службе университета.
Также в ходе марафона желающие могут сделать прививку и первой дозой препаратов AstraZeneca и Sinopharm.
Токарчук: следует ли прощаться в Молдове с COVID-19 или ждать новую "волну">>>
В рамках первого этапа марафона, который прошел с 21 по 23 мая, было привито 4068 граждан.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>