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Вакцинация

Марафон вакцинации от COVID в Кишиневе: где и кому можно сделать прививку

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (66)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210611/35087404/marafon-vaktsinatsii-ot-covid-v-kishineve-gde-i-komu-mozhno-sdelat-privivku.html

В Медуниверситете раскрыли подробности очередного этапа марафона вакцинации от COVID-19, в рамках которого можно будет получить вторую дозу прививки.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Продолжение марафона вакцинации, организованного Государственным университетом медицины и фармакологии: 12 и 13 июня граждане, которые привились первой дозой препаратов Sinopharm и Pfizer, могут получить вторую дозу сыворотки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

"На вторую прививку могут прийти люди, вакцинированные Sinopharm и Pfizer в рамках марафона, в субботу с 08.00 до 21.00 и в воскресенье с 08.00 до 18.00. При себе необходимо иметь удостоверение личности и сертификат, полученный при вакцинации", – отметили в пресс-службе университета.

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Как отметили в вузе, всего планируется организовать 10 потоков, шесть из которых будут находиться в Университетском социокультурном комплексе (улица Н. Тестемицану, 25) для лиц, записавшихся на прививку второй дозой Pfizer. Еще четыре будут работать в учебном корпусе №1 им. Леонида Кобылянского (улица Н. Тестемицану, 27). Из них три организуют для лиц, которые не записались на вторую прививку Pfizer, а один – для для желающих вакцинироваться второй дозой Sinopharm даже без предварительной записи. 

Также в ходе марафона желающие могут сделать прививку и первой дозой препаратов AstraZeneca и Sinopharm.

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В рамках первого этапа марафона, который прошел с 21 по 23 мая, было привито 4068 граждан.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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© Sputnik / Vitali Belooussov
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (66)

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