Трагедия БАК-2021: выпускнику стало плохо во время экзамена, он умер в больнице

Кошмарная история: молодому человеку стало плохо во время сдачи выпускного экзамена на степень бакалавра. После госпитализации он находился в коме, после чего скончался в ночь на 11 июня.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Выпускник 12 класса скончался после того, как ему стало плохо во время экзамена на степень бакалавра. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Института неврологии и нейрохирургии Дорина Блындеску.

По ее словам, 20-летнего молодого человека доставили в столичный Институт неврологии и нейрохирургии в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Сразу после помещения в больницу он впал в кому, а в ночь с четверга на пятницу скончался. Врачи поставили диагноз – тромбоз церебральных синусов, осложненный венозным инфарктом мозга.

Глава отделения неотложной помощи Института неврологии и нейрохирургии Александру Грумеза в комментарии Sputnik пояснил, что тромбоз венозных синусов головного мозга может иметь две причины – инфекционную или неинфекционную.

"Хотя редко, но все же случается, что у молодых людей развивается тромбоз венозных синусов головного мозга. Это может быть связано с приемом некоторых лекарств. У девушек к такому диагнозу могут привести противозачаточные средства или другие гормональные препараты. У молодого человека развился тромбоз, который осложнился венозным инфарктом", — сказал Грумеза.

По его словам, тромбоз церебрального синуса может быть спровоцирован стрессом. "Известно, что стресс также влияет на коагуляцию", – сказал начальник отделения неотложной помощи.

Грумеза также сообщил, что молодому человеку была сделана операция, но спасти его не удалось.

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