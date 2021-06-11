Топ основных подорожаний: на что в Молдове взвинтили цены

В республике взлетели цены картофель, майонез, рыбу и мясо, но зафиксирован и спад цен на некоторые товары и услуги.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. В мае годовая инфляция в Молдове составила 3,09%. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

Средние потребительские цены за месяц выросли на 0,48%. Динамика объясняется подорожанием продуктов питания на 0,7%, непродовольственных товаров – на 0,52%, а также услуг, оказываемых населению, – на 0,11%.

За что стали платить больше?

В мае больше всего подорожали: картофель – на 25,9%, лук – на 13,8%, мороженое – на 2,3%, рыба и рыбные консервы – на 1,5%, а также растительное масло, майонез, мясо и мясные консервы, свежие фрукты.

Из непродовольственных товаров выросли в цене топливо (+1,4%), садовый и спортивный инвентарь, товары для для кемпинга и отдыха на природе, мужские, женские и детские сандалии, велосипеды, материалы для ремонта жилья – до 7,3%.

Что касается услуг, оказываемых населению, то несколько дороже стали обходиться туристические услуги (+17,4), а также услуги по обслуживанию и ремонту дома (+3,3%).

Хоть за что-то стали платить меньше?

В мае подешевели огурцы на 33,6%, корнеплоды – на 9,6%, грибы – на 8,6%, томаты, куриные яйца.

Несколько снизился в цене сжиженный газ (на 1,3%), а также зимние куртки для взрослых и детей, одежда из натурального меха – до 6,3%.

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За месяц также зафиксировано снижение цен на пассажирские авиаперелеты – на 10,2%.

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