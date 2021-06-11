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Бегун. Архивное фото

Марафон вдоль Прута: молдавские пограничники приглашают всех

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
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В кроссе вдоль молдавско-румынской границы также примут участие сотрудники пограничных ведомств Румынии и Украины.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. В Молдове впервые пройдет "марафон пограничников", его инициаторы – Пограничная полиция республики и организация Moldova Trail Run Club.

Как отметили в официальном ведомстве, эта акция приурочена к Дню пограничной полиции.

"Спортивное мероприятие пройдет 12 июня на Леушенском участке границы. Старт будет дан в 08.00, а церемония награждения назначена на 15.00", – говорится в сообщении Погранполиции. 

Предлагаемые беговые дистанции: кросс на 13 километров, полумарафон на 21 километр и марафон в 42 километра. 

КПП
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Важно при пересечении границы Молдовы: что надо знать

Беговая трасса пройдет вдоль границы Молдовы по берегу реки Прут, организаторы обещают, что участники забега смогут насладиться прекрасными приграничными видами.

Среди марафонцев будут сотрудники пограничных ведомств Румынии и Украины, гости национальных и международных организаций, с которыми сотрудничает пограничная полиция Молдовы, а также спортсмены-любители, зарегистрировавшиеся для участия в гонке.

В Погранполиции пообещали много сюрпризов для участников марафона: выставки и интересные шоу с участием четвероногих сотрудников полиции. 

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