Марафон вдоль Прута: молдавские пограничники приглашают всех

В кроссе вдоль молдавско-румынской границы также примут участие сотрудники пограничных ведомств Румынии и Украины.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. В Молдове впервые пройдет "марафон пограничников", его инициаторы – Пограничная полиция республики и организация Moldova Trail Run Club.

Как отметили в официальном ведомстве, эта акция приурочена к Дню пограничной полиции.

"Спортивное мероприятие пройдет 12 июня на Леушенском участке границы. Старт будет дан в 08.00, а церемония награждения назначена на 15.00", – говорится в сообщении Погранполиции.

Предлагаемые беговые дистанции: кросс на 13 километров, полумарафон на 21 километр и марафон в 42 километра.

Беговая трасса пройдет вдоль границы Молдовы по берегу реки Прут, организаторы обещают, что участники забега смогут насладиться прекрасными приграничными видами.

Среди марафонцев будут сотрудники пограничных ведомств Румынии и Украины, гости национальных и международных организаций, с которыми сотрудничает пограничная полиция Молдовы, а также спортсмены-любители, зарегистрировавшиеся для участия в гонке.

В Погранполиции пообещали много сюрпризов для участников марафона: выставки и интересные шоу с участием четвероногих сотрудников полиции.

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