Европейско-российская дилемма Молдовы: по какому пути должна пойти страна после выборов

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Будет ли Молдова после выборов ориентироваться на Европу или же начнет углублять сотрудничество с Россией? И может ли республика полностью "отвернуться" от Москвы – разбирался Sputnik.

Историческое голосование

В Молдове стартовала электоральная кампания по досрочным выборам в парламент, назначенным на 11 июля. Соответствующий указ еще в конце апреля подписала президент страны Майя Санду.

Главная интрига голосования заключается в том, сможет ли Майя Санду, считающаяся одним из самых прозападных политиков республики, укрепить свои позиции при новом парламенте и начать сильнее влиять на ситуацию в Молдове.

По словам руководителя отдела Приднестровья и Молдовы российского Института стран СНГ Сергея Лавренова, нынешнее руководство республики в большей степени ориентировано на Европу, а составляющие большинство в законодательном органе социалисты и платформа Pentru Moldova – на Россию.

"Итог голосования станет фактическим выбором между Востоком и Западом, который был всегда характерен для Молдовы. С одной стороны, активизация сотрудничества с Европейским союзом, с другой – охлаждение отношений с Россией, и наоборот", — объясняет политолог.

Вместе с тем надо понимать, что уход от России грозит серьезными финансовыми потерями различным отраслям молдавской экономики, которые традиционно завязаны на российском рынке, например, сельскому хозяйству, добавляет он.

Удар по аграриям

В основном Молдова поставляет в Россию продукцию растительного происхождения, продукты питания, напитки и табак – эти категории товаров составляют более 60% экспорта в страну. Поэтому российский рынок очень важен для агропромышленного комплекса республики, говорит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Хотя наш главный торговый партнер сейчас – это Румыния, сельское хозяйство Молдовы очень сильно зависит от России, – объясняет он. – Например, свыше 90% яблок идут именно на российский рынок. То же самое касается и винограда. Это очень важный нюанс, учитывая, что аграрная продукция составляет одну из наших главных экспортных статей (21,2% в общей структуре экспорта в 2020 году – Sputnik)".

Для молдавских производителей яблок российский рынок интересен из-за большого спроса и высоких цен – поставлять туда продукцию выгоднее, чем в соседнюю Румынию, соглашается начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct Адриан Кожокару.

"Россия – очень хороший рынок. Цены на яблоки там высокие, поэтому и прибыль высокая. Конечно, мы поставляем и по другим направлениям, например, в Румынию. Но там и цены не такие привлекательные, и конкуренция большая, особенно с Польшей. Несмотря на то, что Румыния – наш ближайший сосед, польское яблоко быстрее дойдет до магазинов, чем наше, потому что обе страны входят в Евросоюз. По ценам тоже трудно с поляками конкурировать, ведь им не нужно дополнительно растамаживать груз. Вот и получается, что по соотношению затрат и получаемой выгоды нам все-таки интереснее работать с Россией", – подчеркивает специалист.

Проевропейская позиция нынешнего президента Молдовы уже принесла аграриям первые проблемы – в апреле Россия не стала продлевать срок действия нулевой пошлины для некоторых продовольственных товаров из республики. Благодаря этой льготе молдавские поставщики экономили от 300 до 500 миллионов леев в год (примерно до 30 миллионов долларов США – Sputnik).

Теперь они вынуждены оплачивать пошлину в размере 0,015 евро за килограмм экспортной продукции и налог в размере 20%. Дополнительные затраты притормаживают экспорт молдавской продукции в Россию, признает Адриан Кожокару.

"Любое сокращение поставок на российский рынок идет в ущерб Молдове. Сейчас доходит до того, что небольшие хозяйства в стране вырубают свои яблоневые сады, потому что становится нерентабельно выращивать яблоки. При этом до сих пор Майя Санду не сделала ничего, чтобы сроки беспошлинной торговли продлить", — продолжает Сергей Лавренов.

Газовая проблема

Ежегодно Молдова получает около 3 миллиардов кубометров российского газа по относительно небольшой цене: 120-122 долларов за одну тысячу кубометров. Между тем в среду, 9 июня, стоимость газа в Европе достигла трехлетнего максимума – до 357 долларов за тысячу кубометров.

Потенциально Россию может заменить Румыния, которая еще в июле минувшего года достроила 120-километровый газопровод Унгены–Кишинев. Однако поставки по нему не идут, почти год новая магистраль стоит пустой.

Одна из причин этого – нехватка газа. За период с января по апрель Румыния закупила российского газа больше, чем за весь 2020 год. По данным "Газпрома", поставки в эту страну выросли на 139,8% в годовом выражении.

В будущем закупки у России будут только увеличиваться, поскольку собственная добыча газа в Румынии неуклонно падает. За минувший год крупнейшие газодобытчики – компании Romgaz и OMV Petrom – показали снижение добычи на 1 миллиард кубометров. В общей сумме они добыли всего 8,65 миллиарда кубометров.

"Ожидать превращения Румынии в крупного поставщика газа на молдавском рынке можно только в том случае, если эта страна сама нарастит закупки у России. Других вариантов у румын больше нет", — указывал ранее заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

В таком случае в Молдову будет идти все тот же российский газ, но его цена вырастет в несколько раз, прогнозирует доктор экономических наук Елена Горелова.

"Мы можем получать российский газ по контрактам или получать его через посредника – Румынию. Такой реэкспорт окажется для нас гораздо дороже. Нам выгодно получать газ именно так, как мы его получаем сейчас – транзитом через Украину. Закупать где-нибудь в Европе совершенно нерационально. Конкурентов "Газпрому" в плане цены, на мой взгляд, не существует", — считает она.

Отсутствие альтернативы российскому газу – еще одна существенная причина, по которой Молдова не может отказаться от сотрудничества с Москвой, полагает Сергей Лавренов.

Гасите свет

Обеспеченность газом важна и с точки зрения поддержания стабильной работы электроэнергетической системы Молдовы. Сейчас 85% внутреннего потребления электроэнергии в стране обеспечивает Молдавская ГРЭС (собственник – российский холдинг "Интер РАО"), остальные 15% — украинская компания ДТЭК.

Киев не раз заявлял о своей готовности покрывать все потребности Молдовы в электроэнергии (более 3,6 миллиарда кВт/ч в год), заместив долю российского поставщика, но на практике это маловероятно.

Помимо ряда проблем с собственной энергетикой, еще одним моментом, подтверждающим невозможность обеспечения 100% потребности Молдовы в электроэнергии украинскими компаниями, является техническая составляющая энергосистем Украины и Молдовы. Для того, чтобы украинская электроэнергия попала в Молдову, ей придется "пройти" через работающие энергоблоки Молдавской ГРЭС (находится вблизи границы Одесской области, – Ред.). Но чтобы эти блоки работали, Молдавской ГРЭС нужен рынок сбыта, которого у нее в случае "пропуска" украинской электроэнергии не будет.

"Учитывая нынешнее состояние энергетики Украины, для Молдовы это не представляется стратегическим направлением. Мы получаем электроэнергию с Молдавской ГРЭС и будем получать. Хотя тут все будет зависеть от поставок российского газа", — обращает внимание Елена Горелова.

Без надежды на европейскую помощь

Европейский союз не станет помогать Молдове в ущерб собственным интересам, как политическим, так и экономическим, уверяет директор российского Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук. По его мнению, европейских партнеров полностью устраивает ситуация, при которой Молдова выступает донором дешевых трудовых ресурсов и дешевой аграрной продукции.

"Это откровенно потребительское отношение. Спонсировать поставки энергоносителей, минеральных ресурсов и газа, как сейчас делает Россия, в Европе не будут. Газ из Европы будет идти в Молдову по рыночным ценам. Торговля – это одно дело, но вот помощь – совсем другое", — подытоживает эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova