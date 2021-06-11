Полетят ли головы в примэрии Кишинева: что заявил примар

Столичный градоначальник стал гостем пресс-центра Sputnik Молдова. Примар рассказал о текущих инфраструктурных проектах и ​​отметил, что у него возникли трудности в работе с некоторыми должностными лицами.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан считает, что было бы неплохо, чтобы преторы столичных секторов могли получить оценку своей работы напрямую от граждан. Такое мнение он озвучил в интервью в пресс-центре Sputnik Молдова.

Столичный градоначальник также заявил, что должностные лица должны быть отправлены в отставку, если не справляются с поставленными перед ними задачами.

"Люди разные, кто-то работает качественно, кто-то – не очень. Но я предупредил тех, кто будет плохо работать, что мы откажемся от их услуг. Возможно, проведем конкурс до конца года. Это касается преторов. Потому что они ответственны за то, что происходит на местах", – уточнил примар.

Он отметил, что претор ответственен за все, что происходит в его секторе.

"Было бы неплохо в шутку или всерьез устроить конкурс, чтобы люди оценили, как все устроено на местах. С точки зрения чистоты, реализации проектов, организации инфраструктуры, чтобы горожане сказали, что вот это – хорошо, а это – нет. Потому что люди лучше всего чувствуют, что происходит на местах. Сейчас же, несмотря на внеплановые проверки, на комитеты по надзору за проектами, несмотря на то, что я говорил, чтобы по каждому проекту была группа технического контроля, люди еще не привыкли работать эффективно и качественно", – сказал примар.

По его словам, некоторые муниципальные службы не координируют работу друг с другом.

"Каждый из них работает, как ему вздумается. Так нельзя. Но даже если есть проект, бывают проблемы. Как, к примеру, с улицей Пеливан, где положили слой асфальта, а потом Apa-Canal потребовалось проводить работы", – отметил Чебан.

Он обратил внимание на то, что, вступив в должность примара, он не стал проводить кадровые чистки персонала, исходя из их политических соображений.

"Меня не интересует политический окрас, а профессионализм и качество работы. Те, кто не справляется или есть явные подозрения в коррупции или извлечении выгоды из влияния, – отказываемся от услуг этих граждан", – сказал он.

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