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Бутылки с вином

В какие страны Молдова больше всего экспортирует вина

© Fotolia / Rupbilder
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210612/35089888/v-kakie-strany-moldova-bolshe-vsego-eksportiruet-vino.html

Несколько лет подряд порядка 80% вина, производимого в Молдове, шло на экспорт. Эксперт рассказала, как изменился этот показатель в 2020 году, когда пандемия парализовала большинство сфер деятельности, а также каковы прогнозы на 2021-й.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Несмотря на пандемию, на винодельческом рынке Молдовы отмечены хорошие результаты. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт-координатор в области виноделия Национального офиса вина и винограда Елизавета Бряхнэ.

Вина
© Photo : Miroslav Rotari
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Хотя темпы экспорта молдавских вин снизились, тем не менее по сравнению с 2019 годом этот показатель в данной отрасли не претерпел серьезных изменений, и отечественная продукция осталась востребованной на внешнем рынке.

"Экспортируем вина во многие страны мира. Систематические продажи происходят в 56 государствах. Больше всего продаж приходится на страны СНГ – Белоруссию, Украину, Армению, Россию и другие. В меньших объемах продукция уходит в страны Евросоюза, Америку и Южную Корею", – отметила Бряхнэ.

В январе 2020 года в Молдове наблюдался рост экспорта вина на 17,5%, а в феврале – примерно на 10%. Начиная с марта производители отметили снижение отправки товаров за границу на 9%, а в апреле – на 26%.

За 2018-2019 годы республика экспортировала винодельческую продукцию на сумму, которая превысила три миллиарда леев.

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