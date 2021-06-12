В какие страны Молдова больше всего экспортирует вина

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Несмотря на пандемию, на винодельческом рынке Молдовы отмечены хорошие результаты. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт-координатор в области виноделия Национального офиса вина и винограда Елизавета Бряхнэ.
Хотя темпы экспорта молдавских вин снизились, тем не менее по сравнению с 2019 годом этот показатель в данной отрасли не претерпел серьезных изменений, и отечественная продукция осталась востребованной на внешнем рынке.
"Экспортируем вина во многие страны мира. Систематические продажи происходят в 56 государствах. Больше всего продаж приходится на страны СНГ – Белоруссию, Украину, Армению, Россию и другие. В меньших объемах продукция уходит в страны Евросоюза, Америку и Южную Корею", – отметила Бряхнэ.
В январе 2020 года в Молдове наблюдался рост экспорта вина на 17,5%, а в феврале – примерно на 10%. Начиная с марта производители отметили снижение отправки товаров за границу на 9%, а в апреле – на 26%.
За 2018-2019 годы республика экспортировала винодельческую продукцию на сумму, которая превысила три миллиарда леев.
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