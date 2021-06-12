Орган по неподкупности прекратил проверку в отношении начальника тюрьмы №12

На основании объяснений и подтверждающих актов от работодателя Орган по неподкупности прекратил проверку в отношении главы пенитенциара.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Национальный орган по неподкупности (НОН) прекратил процедуру контроля за имуществом главы пенитенциарного учреждения №12 в Бендерах Олега Саинсуса.

"Что касается полноты и правильности информации в декларациях об имуществе и личных интересах на основании объяснений и подтверждающих актов, обоснованных работодателем, инспектор НОН отзывает наличие обоснованного подозрения в совершении преступления или нарушения налогового законодательства", – говорится в сообщении НОН.

Как отметили в ведомстве, инспектор предупредил Саинсуса о необходимости предоставить исправленные декларации в течение 30 дней.

В НОН уточнили, что в соответствии с законом о декларировании имущества и личных интересов, если компетентный госорган выявляет наличие неполных или ошибочных данных в декларации, субъект обязан предоставить исправленный документ.

"Саинсус не отразил или ошибочно отразил определенную информацию в своих декларациях об имуществе и личных интересах", – добавили в ведомстве.

Ранее Национальный орган неподкупности начал проверку в отношении Саинсуса.

По данным ведомства, чиновник занимал несколько государственных должностей с особым статусом начиная с 2016 года. Однако с 2001 по 2019 год он также руководил своим индивидуальным предприятием.

На основании информации, предоставленной Агентством государственных услуг (АГУ), компания была зарегистрирована в сфере розничной торговли – продажа продуктов питания, напитков и табачных изделий, текстиля, одежды, кожаных изделий и других товаров.

Согласно специальному законодательству НОН с момента вступления в должность в 2016 году у Саинсуса было 30 дней для устранения состояния несовместимости. Однако он этого не сделал, что и признали нарушением правового режима.

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