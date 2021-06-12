13:22 12 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Каскадная лестница в Парке Валя Морилор

Культурный Кишинев: какая программа намечена на выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0c/35091895.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210612/35091908/kulturnyy-kishinev-kakaya-programma-namechena-na-vykhodnye.html

Разнообразная культурная программа ждет кишиневцев в выходные дни. Примар столицы рассказал, в каких уголках города какие мероприятия можно посетить.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. При поддержке муниципальных властей в Кишиневе продолжают организовывать культурно-художественные мероприятия в рамках проекта "Социальный диалог с кишиневцами". Об этом рассказал в субботу на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Так, в эти выходные с 11.00 до 14.00 в городе пройдут многочисленные концерты, в программу также включены выставки работ учащихся художественных школ.

"Одновременно желающие смогут принять участие в различных мастер-классах по живописи, декоративному искусству для детей", – добавил Чебан.

Мероприятия в субботу:

В сквере солнечного дерева на аллее по бульвару Мирча чел Бэтрын, 7 – музыкальная программа "Как прекрасно детство".

События в воскресенье: 

  • В сквере на улице Докучаева состоится День донора крови "Жертвуем ради спасения".
  • В сквере Парка афганцев пройдет концерт "Да здравствует сила нации".
  • В сквере солнечного дерева, на аллее по бульвару Мирча чел Бэтрын, 7, состоится культурно-художественное мероприятие "Сладкое лето приносит улыбки".
  • В парке "Долина роз" (музыкальный фонтан) пройдет гала-концерт победителей муниципального фестиваля-конкурса народной песни.

Полную программу можно найти на официальном сайте примэрии Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кишиневе открыт после ремонта знаменитый сквер у памятника Эминеску
В сквер в центре Кишинева вернулись шахматные столы
Молодежный центр Кишинева организует презентации в парках столицы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: черные птицы и синие люди – активисты атакуют саммит G7
Biden meets with UK PM Johnson in Cornwall to sign new Atlantic Charter
Видео: Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться