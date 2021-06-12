Культурный Кишинев: какая программа намечена на выходные

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. При поддержке муниципальных властей в Кишиневе продолжают организовывать культурно-художественные мероприятия в рамках проекта "Социальный диалог с кишиневцами". Об этом рассказал в субботу на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
Так, в эти выходные с 11.00 до 14.00 в городе пройдут многочисленные концерты, в программу также включены выставки работ учащихся художественных школ.
"Одновременно желающие смогут принять участие в различных мастер-классах по живописи, декоративному искусству для детей", – добавил Чебан.
Мероприятия в субботу:
- В сквере "Михай Эминеску" проходит "День фольклора".
- В парке "Алунелул" – концерт "Создаем и развиваемся".
- В сквере Парка афганцев кишиневцев ждут на мероприятии "Только искусство".
- На пешеходной улице Еуджен Дога организован "Художественный меридиан".
В сквере солнечного дерева на аллее по бульвару Мирча чел Бэтрын, 7 – музыкальная программа "Как прекрасно детство".
События в воскресенье:
- В сквере на улице Докучаева состоится День донора крови "Жертвуем ради спасения".
- В сквере Парка афганцев пройдет концерт "Да здравствует сила нации".
- В сквере солнечного дерева, на аллее по бульвару Мирча чел Бэтрын, 7, состоится культурно-художественное мероприятие "Сладкое лето приносит улыбки".
- В парке "Долина роз" (музыкальный фонтан) пройдет гала-концерт победителей муниципального фестиваля-конкурса народной песни.
Полную программу можно найти на официальном сайте примэрии Кишинева.
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