Культурный Кишинев: какая программа намечена на выходные

Разнообразная культурная программа ждет кишиневцев в выходные дни. Примар столицы рассказал, в каких уголках города какие мероприятия можно посетить.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. При поддержке муниципальных властей в Кишиневе продолжают организовывать культурно-художественные мероприятия в рамках проекта "Социальный диалог с кишиневцами". Об этом рассказал в субботу на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Так, в эти выходные с 11.00 до 14.00 в городе пройдут многочисленные концерты, в программу также включены выставки работ учащихся художественных школ.

"Одновременно желающие смогут принять участие в различных мастер-классах по живописи, декоративному искусству для детей", – добавил Чебан.

Мероприятия в субботу:

В сквере солнечного дерева на аллее по бульвару Мирча чел Бэтрын, 7 – музыкальная программа "Как прекрасно детство".

События в воскресенье:

В сквере на улице Докучаева состоится День донора крови "Жертвуем ради спасения".

В сквере Парка афганцев пройдет концерт "Да здравствует сила нации".

В сквере солнечного дерева, на аллее по бульвару Мирча чел Бэтрын, 7, состоится культурно-художественное мероприятие "Сладкое лето приносит улыбки".

В парке "Долина роз" (музыкальный фонтан) пройдет гала-концерт победителей муниципального фестиваля-конкурса народной песни.

Полную программу можно найти на официальном сайте примэрии Кишинева.

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