В парке "Валя Морилор" показали "Многогранную Россию"

В честь государственного праздника Российской Федерации в Кишиневе в субботу прошли праздничные мероприятия.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В День России в кишиневском парке "Валя Морилор" открылась выставка художественной фотографии. Экспозиция, озаглавленная "Многогранная Россия", была организована Русским домом в Кишиневе совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня", Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова и прошла в рамках праздничного мероприятия, посвященного главному государственному празднику РФ.

© Sputnik / Mihai Caraus Экспозиция "Многогранная Россия", организованная Русским домом вместе с "Россия сегодня" и Sputnik, в День России открыта в кишиневском парке "Валя Морилор"

"Эта выставка дает возможность жителям Молдовы лучше узнать самобытную культуру России, увидеть многообразие природы страны", – заявил глава Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев.

© Sputnik / Mihai Caraus Глава Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев

В рамках экспозиции представлены четыре десятка художественных фоторабот. Здесь – пейзажи Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого кольца, величественная природа Алтая, Ингушетии, Сибири, русского Севера.

© Sputnik / Mihai Caraus Экспозиция "Многогранная Россия", организованная Русским домом вместе с "Россия сегодня"; и Sputnik, в День России открыта в кишиневском парке "Валя Морилор"

А еще — портреты, большая часть которых воспевает красоту русских женщин.

© Sputnik / Mihai Caraus Экспозиция "Многогранная Россия", организованная Русским домом вместе с "Россия сегодня"; и Sputnik, в День России открыта в кишиневском парке "Валя Морилор"

Праздничное мероприятие в "Валя Морилор" посетили посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, глава Партии социалистов Молдовы Игорь Додон, директор Бюро межэтнических отношений Елена Белякова.

© Sputnik / Mihai Caraus В Кишиневе отметили День России

"Хочу поздравить всех собравшихся здесь кишиневцев и гостей столицы с важным праздником — я думаю, День России отмечают многие молдаване. Российская Федерация — это наш самый надежный, проверенный временем стратегический партнер. Считаю, что все граждане Молдовы, даже те, кто придерживается других геополитических предпочтений, относятся к России с уважением. У жителей двух наших стран было много общих побед и общих бед. И эту братскую связь уже не отменит ничто", – сказал Додон.

© Sputnik / Mihai Caraus День России отметили в Кишиневе

День России в Молдове украсили выступления нескольких детских творческих коллективов, а также зрелищная регата, прошедшая на воде "Валя Морилор".

Парусная регата в Кишиневе в честь Дня России © Sputnik / Mihai Caraus

Парусная регата в Кишиневе в честь Дня России © Sputnik / Mihai Caraus

Парусная регата в Кишиневе в честь Дня России © Sputnik / Mihai Caraus

Парусная регата в Кишиневе в честь Дня России © Sputnik / Mihai Caraus

Парусная регата в Кишиневе в честь Дня России © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Парусная регата в Кишиневе в честь Дня России

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