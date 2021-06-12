Минздрав: сколько новых случаев COVID подтвердилось за сутки в Молдове

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 43 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Общее число случаев заражения в стране достигло 255 758.
За минувшие сутки проведено 5762 теста.
Всего в больницах находятся 196 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 55 (из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 93 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 248 594.
Также за последние 24 часа зафиксировано еще три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6152.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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