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В Приднестровье при поддержке Россотрудничества проходит молодежный форум

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210612/35098986/v-pridnestove-prokhodit-molodezhnyy-forum-pri-podderzhke-rosssotrudnichestva.html

Участникам форума предлагают ряд видеолекций и тренингов о том, как выбрать профессию, найти себя в жизни и стать успешным.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. В субботу, 12 июля, молодые люди в Приднестровье принимают участие в Международном молодежном форуме Youth for the future.

Примар Кишинева Ион Чебан на Петербургском Международном Экономическом Форуме
© Sputnik / Anna Yuriy
Чебан рассказал о своем участии в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Его в рамках Года молодежи в регионе проводит Ассоциация креативных индустрий в партнерстве с Россотрудничеством и совместно с компанией InteractiveCenter.

Форум организован в том числе с онлайн-трансляцией на вебсайте и в социальных сетях.

В программе – три трека и две панельные дискуссии с участием лидеров общественного мнения, блогеров и самой молодежи. Спикеры подключаются из России, Белоруссии, Грузии, Украины, Марокко, а также с обоих берегов Днестра.

Участники обсуждают различные темы, в том числе "Образование сегодня и самореализацию в VUCA-мире". VUCA – хаотичная, быстро меняющаяся бизнес-среда, которая стала новой реальностью.

Студенты. Архивное фото
© Sputnik / Евгения Новоженина
Мэр Кишинева – о том, где и как может проводить время столичная молодежь
Еще одна заявленная тема – "Навыки 4К" (коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа). Там говорят о том, как формировать и где можно приобрести лидерские качества и открытое мышление (пластичность мышления и гибкое сознание).

Кроме того, гости форума обсуждают темы, связанные с карьерой и развитием личности, дискутируют о том, как получить работу мечты, составить грамотное резюме и успешно пройти собеседование.

Форум проводят, чтобы помочь активной молодежи раскрыть свой потенциал и самореализоваться. 

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