В Приднестровье при поддержке Россотрудничества проходит молодежный форум

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. В субботу, 12 июля, молодые люди в Приднестровье принимают участие в Международном молодежном форуме Youth for the future.
Его в рамках Года молодежи в регионе проводит Ассоциация креативных индустрий в партнерстве с Россотрудничеством и совместно с компанией InteractiveCenter.
Форум организован в том числе с онлайн-трансляцией на вебсайте и в социальных сетях.
В программе – три трека и две панельные дискуссии с участием лидеров общественного мнения, блогеров и самой молодежи. Спикеры подключаются из России, Белоруссии, Грузии, Украины, Марокко, а также с обоих берегов Днестра.
Участники обсуждают различные темы, в том числе "Образование сегодня и самореализацию в VUCA-мире". VUCA – хаотичная, быстро меняющаяся бизнес-среда, которая стала новой реальностью.
Кроме того, гости форума обсуждают темы, связанные с карьерой и развитием личности, дискутируют о том, как получить работу мечты, составить грамотное резюме и успешно пройти собеседование.
Форум проводят, чтобы помочь активной молодежи раскрыть свой потенциал и самореализоваться.
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