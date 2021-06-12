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День России в Тирасполе

Как в Приднестровье отметили День России

© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210612/35099130/kak-v-pridnestrove-otmetili-den-rossii.html

Приднестровцы 12 июня отмечают с размахом: во всех городах организованы акции, концерты, выставки и спортивные мероприятия.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Тирасполе День России начался символично – на центральной площади курсанты Суворовского училища развернули бело-сине-красный флаг. У драмтеатра суворовцы подключились к активистам местной партии. Вместе они выстроились в слово "Россия".

Воспитанники Суворовского училища
© Photo : ИА "Новости Приднестровья"
Воспитанники Суворовского училища

Весь день звучали поздравления с праздником, а лидер Приднестровья по случаю Дня России направил письмо Владимиру Путину.

"В Приднестровье бережно хранят и чтут тесные многовековые связи родства и дружбы, исторически сложившиеся между нашими народами. Россия неизменно остается гарантом мира и безопасности для приднестровского народа, важным стратегическим партнером", – подчеркнул Красносельский.

Молодежное движение Звезда
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Молодежное движение "Звезда"

В течение дня на улицах Тирасполя можно было встретить молодежь, которая раздавала прохожим ленточки с изображением российского флага. Активисты участвовали во многих акциях, связанных с государственной символикой.

"Благодаря поддержке России много молодых людей выезжают на учебу, на форумные площадки, получают большой опыт, колоссальные возможности для бесплатного обучения в России", – говорит руководитель штаба волонтеров Светлана Молаке.

Фотовыставка Самая красивая страна
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Фотовыставка "Самая красивая страна"

В выставочном зале Екатериниского парка расположилась "Самая красивая страна". Это вся необъятная Россия в самых знаковых кадрах – от стройных берез до бархатистых склонов Урала. Работы победителей фотоконкурса, который проводился Русским географическим обществом, представили приднестровцам именно в День России.

"Уже по названию вставки все понимают, о какой стране идет речь. Конечно, это Россия. Открытие фотовыставки именно 12 июня очень символично. Для многих горожан это отличный повод на прогулке зайти в выставочный зал, познакомиться с лучшими фотоработами и проникнуться российскими пейзажами. Это на самом деле очень здорово", – подчеркнула председатель Союза русских общин в Приднестровье Виорика Кохтарева.

Виорика Кохтарева
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Виорика Кохтарева

Передвижная выставка побывала во многих странах. Благодаря Россотрудничеству путешествие "Самой красивый страны" совершено в Приднестровье.

  • Выставочный зал Екатерининского парка
    Выставочный зал Екатерининского парка
    © Sputnik / Юлия Сорокопуд
  • Выставочный зал Екатерининского парка
    Выставочный зал Екатерининского парка
    © Sputnik / Юлия Сорокопуд
  • Выставочный зал Екатерининского парка
    Выставочный зал Екатерининского парка
    Юлия Сорокопуд
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© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Выставочный зал Екатерининского парка

"Этот день мы, соотечественники, действительно празднуем вместе. Развернута по всему Приднестровью обширная программа. В том числе эта фотовыставка и квест для молодежи. Ребята совместят отдых, общение и интеллектуальную игру. Наша программа в основном направлена на наше будущее – молодежь", – подчеркнул координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев.

Николай Журавлев
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Николай Журавлев

Интеллектуальный молодежный квест "Символы России" – проверка на знания для пяти команд. Среди участников – студенты, волонтеры, члены молодежной избирательной комиссии, активисты движений "Обновление" и "Звезда". Для них не составило труда узнать известных личностей на фото или ответить на вопросы, связанные со спортом, культурой, историей России.

"Ребята этого действительно ждали, организована отличная программа. Этот день – один из главных в году. Именно сегодня Приднестровье показывает свою суть, ментальность и связь с Россией. В этом плане мы чувствуем, что мы в каком-то смысле в авангарде", – сказал исполнительный директор Днестровско-прутского информационно-аналитического центра Игорь Белобородов.

Волонтеры Победы
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
"Волонтеры Победы"

Праздник отмечают во всех уголках Приднестровья. Причем российскую тематику каждый подсвечивает по-своему. Например, в Слободзее продают сувениры ручной работы, каменчане организовали выставку книг, а в Дубоссарах провели турнир по мини-футболу. Самая масштабная программа развернулась в Тирасполе. Ее финальным аккордом станет концерт государственного симфонического оркестра под открытым небом.

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