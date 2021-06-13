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Ярмарка. Архивное фото

Новая ярмарка отечественной продукции: где и когда она пройдет

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210613/35104410/novaya-yarmarka-otechestvennoy-produktsii-gde-i-kogda-ona-proydet.html

Десятки производителей из нескольких районов страны приедут продвигать свою продукцию в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Жители Кишинева 19 и 20 июня смогут посетить ярмарку продукции отечественного производства. Об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова организатор мероприятия Диана Круду.

По ее словам, предполагается, что производители привезут фрукты, мед, сладости, вина, сыры, чаи, миндаль и другие товары.

По данным организатора, ярмарку ждут как местные производители, так и уже привыкшие к подобным мероприятиям жители и гости столицы.

"Обычно такие мероприятия следует организовывать как можно чаще в нескольких населенных пунктах страны. У нас должен быть сельскохозяйственный рынок, где продаются только местные продукты. Прежде чем мы будем ценить продукты украинцев, румын и других, мы должны оценить нашу продукцию", – подчеркнула Круду.

Глиняные кувшины от молдавских умельцев
© Sputnik / Mihai Caraus
Ярмарка местных производителей в Кишиневе
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Ранее примар Кишинева Ион Чебан предложил преторам всех секторов города проводить каждые выходные культурные мероприятия и ярмарки.

"Предложил преторам, чтобы такие события организовывали каждые выходные во всех секторах. Делать это, чтобы продвигать наши таланты, дать возможность жителям красиво отдыхать и поддержать местных производителей и предпринимателей, которые очень пострадали от ограничений в период пандемии", – заявил тогда Чебан.

Уточняется, что предстоящая ярмарка пройдет с соблюдением всех правил защиты от COVID-19.

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