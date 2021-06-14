Минздрав: риск заражения COVID-19 у курильщиков на 50% выше, чем у некурящих

Представитель Минздрава напомнила о вреде курения, а также представила некоторые статистические данные по этой проблеме.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. На употребление табака приходится 25% от общего числа смертей от рака во всем мире. Эта вредная привычка увеличивает риск рака, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. В условиях пандемии наблюдения ВОЗ показывают, что курильщики в шесть раз чаще страдают от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19.

Курение и COVID-19

Руководитель Управления программ общественного здравоохранения при Минздраве Даниела Демишкан рассказала, почему так происходит.

"COVID-19 преимущественно поражает легкие, курение также им вредит. Согласно исследованиям, у курильщиков также высокий уровень смертности из-за коронавируса. Все дело в том, что они чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и других. Все это способствует развитию тяжелых форм вируса", – объяснила Демишкан.

Любители табака в Молдове

Специалист отметила, что, по последним данным, из 40 466 смертей от неинфекционных заболеваний в нашей стране, зарегистрированных в 2020 году, более 5600 (около 14%) были вызваны употреблением табака.

Хуже, что из более чем 5600 смертей порядка в 60% случаев люди находятся в трудоспособном возрасте, а смертность среди мужчин вдвое выше, чем среди женщин, добавила Демишкан.

По ее словам, употребление любых табачных изделий является серьезным фактором, обуславливающим в том числе свыше 30% случаев смертей от рака (90% случаев смертей от рака легких) и 25% случаев смертей от ишемической болезни сердца.

Пассивное курение и вред для детей

Более того, как подчеркнула Демишкан, токсичный табачный дым вынуждены вдыхать и другие люди, например, сожители курильщиков. Таким образом, как уточнила специалист Минздрава, возникает проблема пассивного курения, особенно у детей.

"Дым может оставаться в воздухе до 2,5 часа, даже в помещениях с открытыми окнами. Дым присутствует, даже когда мы не можем его увидеть или почувствовать", – уточнила Демишкан.

Она пояснила, что для детей такая ситуация опаснее, чем для взрослых. Все дело в частоте дыхания человека в разном возрасте. Например, груднички совершают примерно в два раза больше вдохов в минуту, нежели взрослые.

"Многочисленные международные исследования показывают, что распространенность астмы выше среди детей, живущих в домах, где курят. Риск развития астмы увеличивается пропорционально количеству курильщиков в доме", – сказала представитель Минздрава.

По ее словам, из-за курения взрослых дети могут пострадать еще до появления на свет – например, если активно курит мать, это может вызвать синдром внезапной смерти младенца.

Независимо от возраста отказ от курения дает значительное улучшение самочувствия, утверждает Демишкан. Так, через 20 минут после последней сигареты артериальное давление и пульс нормализуются. Еще в течение 12 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме. Спустя 2 года или 5 лет после отказа от курения риск сердечного приступа или инсульта становится таким же, как у некурящих.

Антитабачный закон в Молдове

В Молдове действует антитабачный закон, запрещающий курить в общественных местах. Тем не менее, с начала 2021 года полиция зафиксировала 2219 случаев его нарушения.

Где запрещено курить в Молдове>>>

Так, 1323 гражданина были оштрафованы за курение в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, в парках развлечений и на детских площадках. Еще 847 человек получили штраф за то, что решили "подымить" в закрытых и полузакрытых общественных местах.

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