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Полиция. Архивное фото

Итоги уик-энда: 45 пьяных водителей остановлены на дорогах

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Полицейские продолжают рейды на автомобильных трассах, выявляя нарушителей правил дорожного движения.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. За субботу и воскресенье сотрудники Национального инспектората общественной безопасности задержали на дорогах страны 45 нетрезвых водителей.

Полиция. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Из них 34 находились в состоянии сильного опьянения, шестеро — в легкой степени опьянения, а пятеро отказались пройти тестирование на алкоголь в момент, когда их остановили для проверки инспекторы.

По сообщению ведомства, за минувшие выходные было зарегистрировано более 2100 нарушений на дорогах. Сотрудники инспектората отреагировали на более чем 100 звонков по номеру экстренной службы 112.

Более половины из нарушений правил дорожного движения совершено водителями, превысившими скоростной режим. Полицейские составили более тысячи протоколов.

За два выходных дня произошло 10 ДТП, в результате которых пострадали 11 человек.

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Теги:
пьяный за рулем

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