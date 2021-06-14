Воеводе Иону Лютому, соратнику Ивана Грозного – 500 лет

В 1574 году 14 июня трагически прервалась жизнь Иона Лютого: возглавляемое им молдавское войско было уничтожено османами у Кагульского озера, сам господарь – умерщвлен, затем его обезглавленное тело было разорвано верблюдами. В нынешнем году отмечается 500-летие этого молдавского правителя, бросившего вызов султану.

© Public Domain Ион-воевода Лютый

Драма, разразившаяся в Бессарабии, имела последствия не только для Молдовы и ее тогдашнего сюзерена – Османской империи. За отважным выступлением Иона-воеводы следили в ряде держав Европы, но с особым вниманием и сочувствием делали это в Москве.

В деяниях и судьбах современников – Иона и Ивана Грозных – можно без труда найти массу параллелей. Оба боролись с засильем боярских кланов и заботились об укреплении военно-служилого сословия. Крупная аристократия отплатила им взаимностью – молдавский Иоанн был оставлен боярами в разгар Кагульской битвы (что и стоило ему жизни), русские бояре неоднократно предавали Грозного во время Ливонской войны (Курбский – лишь самый известный из них). "Грозные" стремились к самодержавной власти: царский титул московского Иоанна говорит сам за себя, его ясский тезка чеканил медную монету со своим изображением на лицевой стороне и надписью: "Отец молдавский". При этом они опирались на широкие представительные органы власти: Ион на Собрание сословий, а Иван – на учрежденный им Земский собор.

Можно предположить, что царь Иван и воевода Ион были лично знакомы. Их встреча скорее всего произошла в 1566 году, когда молдаванин прибывал в Москве и даже находился на царской службе. К тому времени этот наследник господарей (по одной из версий Ион Лютый – внук Стефана III Великого) уже пытался завоевать корону княжества (в начале 50-х годов).

Для Российского государства же геополитическая ситуация в тот период складывалась очень напряженная. Это не предполагало привередничанья в выборе союзников. Тем более что Молдавское княжество занимало стратегически важное положение на стыке границ основных противников Москвы – Литвы (как части Речи Посполитой) и Крымского ханства.

С 1562 года шла русско-литовская война из-за земель Ливонского ордена на берегах Балтики, а между тем союзный Вильно крымский хан Девлет-Гирей методично нападал на южные уезды России. За 26 лет правления этого хана Россия пережила 13 крымских походов. Самым удачным для ханства был поход 1571 года, когда крымцы смогли сжечь Москву, однако победа русских при подмосковных Молодях годом спустя похоронила имперские амбиции Бахчисарая. Так уж случилось, что именно в 1572 году на престол в Молдавии взошел Ион Лютый, который нанес удар по враждебному России Польско-Литовскому государству.

Предмет договоренностей двух Иоаннов от 1566 года доподлинно не известен. Однако их общую логику проясняет дальнейший ход русско-молдавских отношений.

В Москве Ион сочетался браком с дочерью князя Симеона Ростовского – Марией. Подобные бракосочетания между претендентом на иностранный престол и представительницей аристократического рода были вопросом политическим. В этом браке у Иона родилась дочь, однако она умерла вместе с материю во время эпидемии чумы, бушевавшей в Москве. Сам Ион тем временем уже служил в столице Турции, где и добился господарского престола.

Как только Ион закрепился в Яссах, он направил в Москву посольство, во главе которого стоял епископ Исайя. Формальным поводом этой миссии было выяснение судьбы семейства нового молдавского правителя. Однако на этом фоне состоялись политические консультации, смысл которых станет очевиден совсем скоро.

Весной 1572 года молдавские войска с ведома султана вторглись в польские Покутье (Восточное Прикарпатье) и Подолье. Целью данной кампании являлось прекращение поддержки властями Речи Посполитой Богдана Лэпушняну – политического соперника Иона, а также возврат под молдавский суверенитет Хотина, захваченного ранее поляками. Тем самым Ион решал не только свои политические задачи, но и вбивал клин в отношения противников Москвы – Речи Посполитой и Османской империи.

Дело шло к обострению польско-османского противостояния, однако летом 1572 года скончался король Польши и великий князь Литвы Сигизмунд II Август. Вместе с тем пресеклась и правящая династия, начался период бескоролевья, поляки вынуждены были пойти на уступки. В итоге Хотин вновь стал молдавским, а политический противник Иона выслан в Австрию.

Начавшиеся в Кракове (столице Польши) выборы нового короля были в центре внимания многих правителей Европы. Османская Порта (правительство) поддерживала в ходе избирательной кампании французского принца Генриха Валуа. Его основными конкурентами были эрцгерцог Эрнст Австрийский и российский царь Иван IV. Султан не желал воцарения в Речи Посполитой ставленника враждебных ему австрийских Габсбургов. Русский монарх также рассматривался как сторонник Австрии. Как здесь ни обратить внимание на складывание в XVI веке антиосманской австрийско-русской коалиции, которая нанесет удар по Порте спустя два столетия.

© Photo : Historia Ион-воевода Лютый

Поддержка султана для французского кандидата была очень важна, но вместе с тем она не могла проявляться публично. Ведь Речь Посполитую и Турцию разделяла череда военных конфликтов. Этим и воспользовался Ион Лютый для нанесения удара по Валуа на выборах.

В 1573 году, незадолго до вынесения итогового решения Краковского сейма, господарь перехватил два письма османского визиря французскому послу в Польше и лидерам избирательной коллегии. Это стало возможным благодаря доставке данных посланий через территорию Молдавии.

Они были преданы гласности и вызвали огромный скандал. В обращении к дипломату визирь прямо заявлял о поддержке Турцией интересов Франции в Польше. В послании же к профранцузской части польской знати и вовсе содержалось бесцеремонное указание от имени султана как можно скорее избрать Генриха в короли.

Французской дипломатии пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы "замять" случившийся конфуз. Тем не менее для основных геополитических игроков стало очевидным, кому подыгрывает молдавский правитель.

Тем более что во время тайных контактов с польскими магнатами послы Иона выражали готовность своего шефа присоединиться к антитурецкой коалиции Москвы и Кракова, если она будет создана.

В тот же день, когда Валуа был все-таки избран главой Речи Посполитой, господарь получил послание султана с требованием удвоить размер ежегодной дани Порте (до 80 тысяч золотых).

Следует отметить, что в принятии решения султана Селима II по молдавской дани дипломатическая интрига Иона являлась лишь поводом. После очень затратной Кипрской войны с Венецией Турция отчаянно нуждалась в денежных средствах. Повышение дани для вассалов Порты было лишь вопросом времени.

Лютый стал собирать "Большое войско" Молдавии. Кроме профессиональных военных оно включало в себя крестьян – ополченцев. В общей сложности удалось мобилизовать 35 тысяч человек.

В апреле 1574 года Селим II низложил молдавского господаря и провозгласил начало совместного похода на Молдавию османских, крымских, валашских и трансильванских войск. В первом крупном сражении в районе Фокшан у селения Жилиште молдаване разбили численно превосходивший их вражеский отряд. Последовала атака войска Лютого на Валахию и османские владения. Был занят Бухарест, разгромлен город Браил, осаждены Бендеры, нанесено поражение отряду османов под Аккерманом.

Активно помогали молдавскому воеводе отряды казаков – запорожцев. 10 июля 1574 года состоялась упоминавшаяся Кагульская битва, которая стала генеральным сражением всей кампании. Битва шла с большим упорством, но ее результат был предрешен переходом на сторону противника почти всей молдавской кавалерии, состоящей из боярских отрядов. После ее завершения состоялась жестокая расправа османов над отважным господарем.

В разгар тех трагических событий Иван Грозный направил в Яссы послание своему молдавскому соратнику. Судя по его тексту, царь еще не знал о лишении Иона престола. Иван Васильевич сообщал, что розыскные мероприятия семьи Лютого завершились печальным результатом. Далее Грозный предлагал молдавскому правителю вступить в брак с другой российской княжной из рода Мстиславских.

© Sputnik / Э. Коган Царь Иван Грозный

В Средневековье династические союзы значили гораздо больше, чем в современную эпоху. Поэтому если вникнуть в суть предложения царя, в них читается далекоидущая геополитическая программа, нацеленная на укрепление Молдавской государственности.

Князья Мстиславские, с которыми предлагалось породниться Иону (представителю династии Мушатов) являлись прямыми потомками легендарного литовского князя Гедимина. В XIV-XV столетиях он и его наследники сумели подчинить своей державе основную часть древнерусских земель. В связи с этим по знатности Гедиминовичи происходили большинство Рюриковичей при московском царском дворе. Дед потенциальной невесты Иона – Федор Михайлович Мстиславский – сменил литовское подданство на российское лишь в 1526 году, перейдя на службу к отцу Ивана Грозного – великому князю Василию III.

В Москве Федор Михайлович женился на племяннице Василия III, которая в свою очередь приходилась внучкой византийской принцессе Софье Полеолог (племяннице последнего императора Византийской империи) и дочерью казанскому царевичу Куйдагуле (потомку Чангиз-хана, принявшему при крещении имя Петр).

Таким образом, потенциальная княжна Молдавского государства состояла в родственных отношениях с основными царственными домами Восточной Европы: Полеологами, Рюриковичами, Гедиминовичами, Чангизидами. Это создавало возможности для осуществления "многовекторной" внешней политики Молдавии.

Однако особую актуальность династический союз Мушатов – Мстиславских имел в связи с большой протяженностью молдавско-литовской границы (по Днестру). Между тем по праву рождения князья Мстиславские могли запросто претендовать на литовский престол или по крайней мере на часть владений уходившего в историю Великого Княжества Литовского.

Нелишним будет упомянуть, что потенциальный тесть Иона Лютого, ближайший сподвижник Ивана Грозного – Иван Федорович Мстиславский, обладал огромными административными и финансовыми возможностями. Ведь он являлся владетелем удельного княжества (сопоставимого по территории с Молдавией) в составе России, был членом Ближней думы царя. Во время разделения Российского государства на Опричнину и Земщину Иван Федорович был главой Боярской думы (фактическим правителем) земской части государства. К тому же на протяжении многих лет он командовал войсками на Крымском направлении (наиболее близком к Молдавии). Таким образом, Молдавия получала очень влиятельного покровителя в ближайшем кругу царя.

К чему привело бы создание альянса Мушатов – Мстиславских узнать уже невозможно. Однако в любом случае налицо геополитическая стратегия Ивана Грозного, которая предусматривала рост влияния Молдавского княжества на международные дела в Восточной Европе. К сожалению, по целому ряду причин она не была реализована, но тем не менее не исчезла бесследно. Что, безусловно, заслуживает отдельного рассказа.

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