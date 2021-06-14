Мэр столицы обратился к кандидатам в депутаты: "Не мешайте работать"

Глава кишиневской администрации заявил, что не будет препятствовать действиям политиков, если они не нарушают нормальную деятельность примэрии.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к сотрудникам примэрии столицы, к директорам и руководителям ведомств и муниципальных предприятий с требованием не вовлекать муниципальные структуры в политику в рабочее время.

Он подчеркнул, что все кандидаты на выборах могут проводить встречи с избирателями в рамках своей предвыборной кампании.

"Я лишь прошу учитывать рабочее время, делать все таким образом, чтобы эти встречи не мешали рабочему процессу. В остальном я ничего не имею против", — написал Чебан в социальных сетях.

Градоначальник также публично обратился ко всем кандидатам на парламентских выборах с просьбой не вовлекать примэрию Кишинева в политическую деятельность.

"Не причиняйте вреда окружающим посредством различных политических заявлений", — написал мэр.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о дебатах по строительству нового объекта на месте бывшего, ныне полуразрушенного отеля National в центре Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova