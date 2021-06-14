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Ион Чебан

Мэр столицы обратился к кандидатам в депутаты: "Не мешайте работать"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210614/35114670/mer-stolicy-obratilsya-k-kandidatam-v-deputaty-ne-meshajte-rabote.html

Глава кишиневской администрации заявил, что не будет препятствовать действиям политиков, если они не нарушают нормальную деятельность примэрии.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к сотрудникам примэрии столицы, к директорам и руководителям ведомств и муниципальных предприятий с требованием не вовлекать муниципальные структуры в политику в рабочее время.

Примар Кишинева Ион Чебан – гость пресс-центра Sputnik Молдова
© Sputnik
Примар Кишинева Ион Чебан – гость пресс-центра Sputnik Молдова

Он подчеркнул, что все кандидаты на выборах могут проводить встречи с избирателями в рамках своей предвыборной кампании.

"Я лишь прошу учитывать рабочее время, делать все таким образом, чтобы эти встречи не мешали рабочему процессу. В остальном я ничего не имею против", — написал Чебан в социальных сетях.

Градоначальник также публично обратился ко всем кандидатам на парламентских выборах с просьбой не вовлекать примэрию Кишинева в политическую деятельность.

"Не причиняйте вреда окружающим посредством различных политических заявлений", — написал мэр.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о дебатах по строительству нового объекта на месте бывшего, ныне полуразрушенного отеля National в центре Кишинева.

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Теги:
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