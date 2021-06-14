В столичном парке Штефана Великого стартовала кампания по сдаче крови

Чтобы покрыть потребность молдавских больниц в наличии крови, нужно, чтобы не менее одного процента населения республики стали донорами, утверждает кишиневский мэр.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. По инициативе кишиневской примэрии в столичном парке Штефана чел Маре запущена кампания по сдаче крови.

Акция приурочена ко Всемирному дню донора, которая отмечается 14 июня.

"Совместно с претурами и территориальными медицинскими ассоциациями мы разработали План мероприятий по сбору крови в соответствии с подписанным Положением. Сегодня в сквере Штефана чел Маре мы эту акцию запустили официально. Благодарю всех доноров крови за этот жест солидарности и гражданской ответственности", - заявил примар Кишинева Ион Чебан.

Столичный градоначальник напомнил: чтобы покрыть потребность молдавских больниц в крови, нужно, чтобы не менее одного процента населения республики стали донорами. "Не оставайтесь равнодушными!", - призвал соотечественников Чебан.

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