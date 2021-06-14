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Аурелиу Чокой

Врио премьера Чокой встретился с международными наблюдателями за выборами

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210614/35116116/vrio-premera-chokoy-vstretilsya-s-mezhdunarodnymi-nablyudatelyami-za-vyborami.html

Основная задача Миссии, по словам ее главы, заключается в обеспечении честности и прозрачности выборного процесса.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой встретился 14 июня с представителями Европейской сети организаций по мониторингу выборов (ENEMO).

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
Наблюдатели ENEMO: избирательная кампания в Молдове была напряженной

Глава Миссии Златко Вуйович представил молдавскому врио премьера свою команду и обрисовал ее роль на предстоящих в Молдове досрочных парламентских выборах. Так, по словам Вуйовича, главная задача ENEMO заключается в обеспечении честности и прозрачности выборного процесса.

Команда Миссии в Молдове состоит из семи основных экспертов и десяти долгосрочных наблюдателей.

"Международные наблюдатели рассказали об опыте, накопленном в ходе пяти избирательных кампаний в Молдове, подчеркнув выявленные технические проблемы и отметив высокую степень поляризации молдавских средств массовой информации", - сообщает Управление по связям с общественностью правительства Молдовы.

В свою очередь глава молдавского временного кабинета министров указал на необходимость проведения предстоящих выборов "справедливо, прозрачно, инклюзивно, в полном соответствии с европейскими стандартами".

Напомним, Европейская сеть организаций наблюдению за выборами - неправительственная структура, образованная из 21 организации из 17 стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии.

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