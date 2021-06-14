Молдавский ЦИК аккредитовал еще 214 наблюдателей на досрочных выборах

Всего же в свете предстоящих досрочных выборов в парламент ЦИК Молдовы аккредитовала 1043 наблюдателя, в том числе 890 национальных и 153 международных.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия РМ на заседании 14 июня аккредитовала 214 наблюдателей на внеочередных парламентских выборах 11 июля.

Наблюдатели представляют Общественное объединение Promo-LEX, посольство Российской Федерации в Республике Молдова, Центральную избирательную комиссию Грузии, Высший избирательный совет Турецкой Республики и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Всего же на сегодняшний день в свете предстоящих досрочных выборов в парламент Центральная избирательная комиссии Молдовы аккредитовала 1043 наблюдателя, в том числе 890 национальных и 153 международных", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавского ЦИКа.

Ведомство напоминает, что в соответствии с положениями нормативно-правовой базы, ЦИК аккредитует в качестве национальных наблюдателей представителей квалифицированных общественных объединений из Республики Молдова или представителей конкурентов на выборах. А также международных наблюдателей - представителей иностранных организаций, правительств и неправительственных структур.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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