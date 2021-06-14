Плюс два - ЦИК зарегистрировал новых кандидатов на досрочных выборах

В целом на сегодняшний день регистрацию в ЦИКе прошли 19 предвыборных конкурентов, заявки еще пяти находятся на стадии рассмотрения.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. На заседании 14 июня Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала еще двух предвыборных конкурентов.

Ими стали Партия регионов Молдовы (93 кандидата) и политическое формирование "Патриоты Молдовы" (55 кандидатов).

"В этом контексте избирательные символы конкурентов были зарегистрированы в бюллетенях для голосования. Были утверждены лица с правом совещательного голосования в ЦИК и лица, ответственные за финансы", - сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 19 конкурентов на выборах 11 июля 2021 года, а еще пять находятся в стадии рассмотрения.

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