Плюс два - ЦИК зарегистрировал новых кандидатов на досрочных выборах

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. На заседании 14 июня Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала еще двух предвыборных конкурентов.
Ими стали Партия регионов Молдовы (93 кандидата) и политическое формирование "Патриоты Молдовы" (55 кандидатов).
"В этом контексте избирательные символы конкурентов были зарегистрированы в бюллетенях для голосования. Были утверждены лица с правом совещательного голосования в ЦИК и лица, ответственные за финансы", - сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы.
В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 19 конкурентов на выборах 11 июля 2021 года, а еще пять находятся в стадии рассмотрения.
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