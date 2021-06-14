Вячеслава Платона оправдали по делу о краже миллиарда

Суд постановил, что Вячеслав Платон не совершал преступлений, за которые суд в 2017 году приговорил его к 18 годам лишения свободы.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Суд сектора Буюканы оправдал Вячеслава Платона по делу о краже миллиарда и признал его невиновным в совершении инкриминируемых преступлений. Решение принято в понедельник, 14 июня. Ранее Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) отказалась от обвинений против Вячеслава Платона.

В 2017 году Платона приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в банковском мошенничестве. В 2020 году генпрокурор Александр Стояногло отправил дело Платона на ревизионную проверку.

Как отмечали в прокуратуре, по завершении изучения всех улик, представленных в ходе расследования уголовного дела, был сделан вывод, что подсудимый не совершал преступления, в котором его обвиняли.

Судебная инстанция постановила отправить дело на новое расследование с целью установления виновных в совершении преступления. Мотивировочную часть решения объявят в июле.

Бизнесмен Вячеслав Платон был экстрадирован из Украины в Молдову в августе 2016 года. Через год он был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и активной коррупции.

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