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Свеча памяти

Врач Института матери и ребенка скончался в возрасте 34 лет

© CC0 / Pixabay / Byn_Li
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210614/35118889/vrach-instituta-materi-i-rebenka-skonchalsya-v-vozraste-34-let.html

Врач скончалась от онкологического заболевания. Речь идет о Наталье Арнаут, акушере-гинекологе перинатального центра.

КИШИНЕВ, 14 июня - Sputnik. Новость о смерти Натальи Арнаут сообщила в Facebook администрация Института матери и ребенка в Кишиневе. Врач акушер-гинеколог перинатального центра несколько лет боролся с тяжелым заболеванием, но в конце концов спасти ее не удалось.

"Мы потеряли человека с особым характером и прекрасного специалиста, который самоотверженно и профессионально помогал коллегам и пациентам учреждения. В эти минуты печали и лишений мы с семьей и выражаем искренние соболезнования", - пишет администрация и персонал больницы на странице учреждения в Facebook.

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