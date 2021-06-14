Врач Института матери и ребенка скончался в возрасте 34 лет

КИШИНЕВ, 14 июня - Sputnik. Новость о смерти Натальи Арнаут сообщила в Facebook администрация Института матери и ребенка в Кишиневе. Врач акушер-гинеколог перинатального центра несколько лет боролся с тяжелым заболеванием, но в конце концов спасти ее не удалось.

"Мы потеряли человека с особым характером и прекрасного специалиста, который самоотверженно и профессионально помогал коллегам и пациентам учреждения. В эти минуты печали и лишений мы с семьей и выражаем искренние соболезнования", - пишет администрация и персонал больницы на странице учреждения в Facebook.

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